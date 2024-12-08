TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada 25 sene önce asgari ücrete kimsenin önem vermediğini belirten Ergün Atalay, "Bundan 25 sene evvel, asgari ücrete kimsenin baktığı yoktu, kimsenin aklına gelmiyordu. Asgari ücret 20 kalemi ilgilendiren, belirleme ücreti. Ama maalesef öyle bir geldik ki son yılarda, geçim ücreti oldu. 10 sene önce sayı 2-3 milyon civarındaysa şimdi Türkiye'nin en büyük sözleşmesi, 9 milyon civarında arkadaşımız, insanımız var. Bunların genellikle yüzde 99'u sendikasız" dedi.

"KOMİSYONDA KUAFÖR, AŞÇI VE GAZETECİ YER ALACAK"

Bu sene 5 kişi ile komisyonda yer alacaklarını belirten Atalay, "Biz 3 dönemdir, şöyle bir uygulama yapıyoruz. Komisyon 5 kişilik, 4 tanesi asgari ücretli. Bu sene bir kuaför kızımız var, aşçı bir kızımız var. Gerede'den Karayolları taşeron işçisi var. Bir de basın mensubu var bu sene. Geçen sene enerji işçisi, avm işçisi vardı bu kişileri bire bir tanımıyoruz. Arkadaşlarımız vilayetlerden buluyorlar" diye konuştu.

"ÖNGÖRÜLEN RAKAMALR KABUL EDİLEMEZ"

Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, "Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil" dedi.

"ENFLASYON DAHA DERİNDEN HİSSEDİLİYOR"

Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, "Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"MÜSİAD'IN TEKLİFİ HİÇ UYGUN DEĞİL"

MÜSİAD'ın açıkladığı asgari ücret oranını değerlendiren Atalay, "Hiç uygun değil. İşveren, patron arkadaşlarımız tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar, 'Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek, bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.' Yani kendileri böyle bir baksın. Yarın kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler. Ülkeyi yönetenler adil paylaşım diyorlar önce işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretliye yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON DİYECEK, BİZ ARKASINDA DURACAĞIZ"

Öncelikle hükümet ve işveren tarafının rakam açıklamasını beklediklerini ifade eden Ergün Atalay, "Komisyon diyecek biz bunu istiyoruz, biz de onun arkasında duracağız. Onu ben yönetime getireceğim, onu ben başkanlar kuruluna getireceğim. Geçen sene komisyon, başkanlar kuruluna geldi anlattılar taleplerini biz de hükümete götürdük. Yani onlar demeden benim resmi görevim yok, ben TÜRK İŞ başkanıyım. Ben burada onların önünde gitme, sıkıntılarıyla ilgili gayret etmeyi arzu ediyorum. Bunun için de DİSK ve Hak İş ile ortak bir açıklama yaptık bugün" ifadelerini kullandı.