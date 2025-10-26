Türk İş İnsanları Azerbaycan'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi'nin organizasyonuyla Azerbaycan'a giden Türk iş insanları, Azerbaycan ekonomisindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Özellikle Karabağ ve işgalden kurtarılan bölgelerin sunduğu teşvik ve fırsatların masaya yatırıldığı görüşmelerde, savunma sanayiinden enerji, gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda yatırım mutabakatları sağlandı. İş insanları, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi'nin organizasyonuyla Azerbaycan'a giden iş insanları yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Savunma sanayiinden, enerjiye, gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda yatırım yapmaya hazırlanan iş insanları Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve yatırım ajansları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle işgalden kurtarılan Karabağ ve çevresi Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Görüşmelerde yapılabilecek yatırımlar ve devletin sunduğu teşvikler değerlendirildi ve mutabakatlar sağlandı.

TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ise bu ziyaretin önemini vurgulayarak, vakfın Türkiye ile Azerbaycan arasında bir dostluk ve kardeşlik köprüsü vazifesi gördüğünü belirtti. Attar, iş insanlarının Azerbaycan'da üst düzey heyetler tarafından bilgilendirildiğini ve özellikle Karabağ ile işgalden kurtarılan bölgelerdeki yatırım alanlarına ilişkin fırsatlar ve cazip teşviklerin ele alındığını ifade etti.

'TEŞVİKLER CEZBEDİCİ'

Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk kardeşlik köprüsü vazifesi gördüklerini belirten TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Attar "İş insanları Azerbaycan'da üst düzeyde heyetler tarafından bilgilendirildi ve yatırım alanlarına ilişkin fırsatlar anlatıldı. Özellikle de Karabağ ile işgalden kurtarılan bölgelerde iş fırsatları masaya yatırıldı. Teşvikler ele alındı" diye konuştu.

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ise "Zengezur Koridoru bölgesel ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayacak ve Azerbaycan, Orta Koridor'un stratejik bir parçası haline gelecek. Tür iş insanlarının yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve savunma sanayii altyapısı yatırımları değerlendiren İş insanı Gökhan Hacıoğlu, "Azerbaycan'da Türk iş insanlarına öncelik veriliyor ve çalışmak istiyorlar. Çok önemli projelerini anlattılar. Yatırım teşvikleri cezbedici" diye konuştu.

Gıda, yemek ve hayvancılık sektöründeki yatırımlarla ilgilendiklerini anlatan iş insanı Turan Kuytak da "Görüşmeler çok verimli geçti. Biz iş tecrübemizi buraya nasıl yansıtırız diye düşünüyoruz. Edindiğimiz bilgileri değerlendirip yatırım alanlarının fizibilitesini çıkaracağız" ifadelerini kullandı.