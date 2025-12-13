TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bir yıl önce aldığı kararı uygulayarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmadı. Böylece komisyon, işveren temsilcileri ile hükümet bürokratlarının katılımıyla, işçi kanadı olmadan ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

TALEPLER KAPALI ZARFLA BAKANLIĞA SUNULDU

Türk-İş, toplantıya dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a kapalı bir zarf içinde taleplerini iletti. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından sunulan mektupta, zam oranı ya da talep edilen asgari ücrete dair herhangi bir rakamsal ifade yer almadı.

39 BİN 525 LİRALIK HESAPLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü'nün edindiği bilgilere göre, Türk-İş'in Bakanlığa ilettiği taleplerin karşılanması durumunda, net asgari ücretin yüzde 78,8 oranında artarak 39 bin 525 liraya yükselmesi gerekiyor. Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Buna göre konfederasyonun net asgari ücret talebi son bir yılda yüzde 33,6 oranında artmış oldu.

ENFLASYON KAYBI VE YAŞAM MALİYETİ VURGUSU

Mektupta, asgari ücretliden emekliye kadar çalışma hayatındaki birçok soruna dikkat çekildi. Türk-İş, asgari ücrette öncelikle geçen yıl telafi edilmeyen yüzde 14,38'lik enflasyon kaybının karşılanmasını istedi. Bunun ardından gıda, ulaşım, kira ve eğitim kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının ücretlere yansıtılması talep edildi. Ayrıca ekonomik büyümenin yarattığı refah artışından işçilerin de pay alması gerektiği vurgulandı.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda işçi kesiminin komisyona katılım sağlayıp sağlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ERDOĞAN İŞVERENLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Önceki gün TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da işverenlere ""Ellerini taşın altına koyun" çağrısında bulunarak "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir" demişti.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre: