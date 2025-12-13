Haberler

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk-İş'in katılmama kararını sürdürmesi nedeniyle işçi temsilcileri olmadan toplandı. Türk-İş, Bakanlığa sunduğu kapalı zarfla taleplerini iletirken, bu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin 39 bin 525 liraya çıkması gerektiği hesaplandı.

  • Türk-İş'in taleplerinin karşılanması durumunda net asgari ücretin 39 bin 525 liraya yükseleceği hesaplanıyor.
  • Türk-İş'in net asgari ücret talebi son bir yılda yüzde 33,6 oranında artmış oldu.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bir yıl önce aldığı kararı uygulayarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmadı. Böylece komisyon, işveren temsilcileri ile hükümet bürokratlarının katılımıyla, işçi kanadı olmadan ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

TALEPLER KAPALI ZARFLA BAKANLIĞA SUNULDU

Türk-İş, toplantıya dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a kapalı bir zarf içinde taleplerini iletti. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından sunulan mektupta, zam oranı ya da talep edilen asgari ücrete dair herhangi bir rakamsal ifade yer almadı.

39 BİN 525 LİRALIK HESAPLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü'nün edindiği bilgilere göre, Türk-İş'in Bakanlığa ilettiği taleplerin karşılanması durumunda, net asgari ücretin yüzde 78,8 oranında artarak 39 bin 525 liraya yükselmesi gerekiyor. Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Buna göre konfederasyonun net asgari ücret talebi son bir yılda yüzde 33,6 oranında artmış oldu.

ENFLASYON KAYBI VE YAŞAM MALİYETİ VURGUSU

Mektupta, asgari ücretliden emekliye kadar çalışma hayatındaki birçok soruna dikkat çekildi. Türk-İş, asgari ücrette öncelikle geçen yıl telafi edilmeyen yüzde 14,38'lik enflasyon kaybının karşılanmasını istedi. Bunun ardından gıda, ulaşım, kira ve eğitim kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının ücretlere yansıtılması talep edildi. Ayrıca ekonomik büyümenin yarattığı refah artışından işçilerin de pay alması gerektiği vurgulandı.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda işçi kesiminin komisyona katılım sağlayıp sağlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ERDOĞAN İŞVERENLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Önceki gün TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da işverenlere ""Ellerini taşın altına koyun" çağrısında bulunarak "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir" demişti.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre:

  • Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.
  • Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.
  • Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.
  • Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.
  • Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.
  • Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Masaya oturmaya cesareti olmayan beceriksizler, birde kapalı zarf veriyor, ihalemi lan bu, kapalı zarf usulü rakam belirlenecek....!!!!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

40000 den aşagi kurtarmaz bubole ihtiyacin yarisinda kalitor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBodrumlu:

Her yıl olduğu gibi ücret önceden belirlenmiş ne bir kuruş aşağı ne bir kuruş yukarı masadakiler tiyatro çeviriyor bizde yemiş gibi yapıyoruz ve kabulleniyoruz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

