Türk İhracatçılar Çin İthalat Fuarı'nda Başarılı

Türk ihracatçılar, Çin'in en büyük ithalat fuarını başarıyla geride bıraktı. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay'da 6'ıncı kez düzenlenen Çin'in en prestijli fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023'te (CIIE) Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmak için mesai harcadı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay'da 6'ıncı kez düzenlenen fuar hakkında bilgi verdi. Çin'in en prestijli fuarı olarak gösterilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı için Eskinazi, fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu 4 yıldır Ege İhracatçı Birlikleri olarak üstlendiklerini söyledi.

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatın, 2023 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 6 artışla 2 milyar 483 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Eskinazi, "Çin'e ihracatımızı uzun vadede 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Fuara 3 bin 400'den fazla firma ve 394 bin profesyonel ziyaretçi katıldı. Bu da fuarın salgın öncesi seviyelere ulaştığını gösteriyor. 2020 yılından itibaren fuar uluslararası katılımcıların fiziksel katılımına kapatılmıştı, ilk kez bu yıl tam olarak açıldı. 15 Türk firmamız son derece başarılı iş bağlantılı sağladılar" dedi.

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da, "Fuar bu yıl Global Fortune 500 listesinden 289 şirketin katılımıyla yeni bir rekor kırdı. 18 ülkeden 100 uluslararası büyük firmaların 160 üst düzey yöneticileri vardı. Fuar sırasında Çin'in iş dünyasında önde gelen dernek ve odalarıyla görüşmeler yaptık. China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By Products in China (CFNA) Çin Tarım Ticaret Odası ve Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC Türkiye) ile iş birliği protokolü imzaladık ve imza töreni yapıldı. Çin'deki ve diğer ülkelerin üst düzey temsilcilerinin ağırlandığı önemli zirvelerden China Import Food Summit 2023 etkinliğine de katıldık. Fuar bu sene Çinli büyük ithalatçıların yüksek katılımı ile çok verimli geçti" dedi.

Türk ürünleri büyük beğeni topladı

Türkiye standında; zeytinyağı, zeytin, kuru meyve, ülke ve yörenin premium şarapları, bal, organik sağlıklı atıştırmalıklar vb. gıda ürünlerinin tanıtımı ve tadımı yapıldı. Türk ürünleri büyük beğeni aldı. Öte yandan ürünlerin Çince tanıtımı robotlarla yapıldı ve fuar alanında sürekli ziyaretçilerin arasında gezdi. Robotlar, üzerinde yer alan ikramlıkları ziyaretçilere ikram etti.

Çinli influencerlar Türkiye standında canlı yayın yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri, 6'ıncı Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Çinli yüksek takipçili influencerların Türkiye standından canlı yayınlar yapmalarını organize etti. 4 milyon takipçili Niu Yan, 1 milyon takipçili Tao Yuan wechat ve weibo hesaplarından Türkiye standında ve firmaların stantlarında canlı yayın yaptı. Yine Niu Yan'in 110 bin takipçisi ve Mrs.Tao Yuan 106 bin takipçisiyle canlı yayına katıldı.

Türkiye Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Ticaret Ataşeleri Yaprak Kadriye Taşar ve Tuğçe Terzi Türkiye standını ziyaret etti.

Fuara; Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Su Ürünleri Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Demir ve Demirdışı Metaller Birliği Yönetim Kurulu Önceki Dönem Başkanı Halil Şahin de katıldı. - İZMİR