Turizmde Çalışan Sayısı Tarihi Rekor Kırdı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde çalışan sayısının haziran ayı itibariyle tarihi bir rekor kırarak 1.5 milyonu geçtiğini söyledi. Turizmin toplam istihdamdan yüzde 9 pay aldığını ifade eden Eresin, ağustos ayı istatistiklerinde sektörde çalışan sayısının 1.7 milyonu aşmasını beklediklerine dikkat çekti.

TÜROB'un; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle İstanbul'da düzenlediği 'Çalışma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. İŞKUR ve SGK'nın yanı sıra TÜROB üyesi otellerin üst düzey yetkililerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, SGK tarafından Haziran 2024 ayı verilerine dayanılarak yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seyahat acentesi ve 41 bini de havayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini söyledi.

Eresin, "İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere göre turizm açık ara önde olmasının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9'una ulaşılmıştır" dedi. Ağustos ayının turizm istihdamında zirve ayı olduğuna işaret eden Eresin, Ağustos ayı istatistiklerinde sektörde çalışan sayısının 1.7 milyonu aşmasını beklediklerine dikkat çekti.

Esnek çalışma modeli daha fazla istihdam sağlar

Mevcut İş Kanunu'nun özellikle sanayi/imalat sektörlerinin çalışma koşulları öne alınarak hazırlandığına dikkat çeken Eresin, şu görüşleri dile getirdi: "Mevcut İş Kanunu ve mevzuatı, denetimlerdeki yorum farklılıkları; sektörümüzün özellik ve gereksinimlerine uygun esnek çalışma uygulamasını önlerken, başta gençler ve kadınlar olmak üzere daha fazla istihdamın önüne geçmektedir. Ayrıca sektörün dünyada genel kabul görmüş uygulamaları ile çelişen çok sayıda düzenlemeyi barındırmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı ile İŞKUR nezdinde temaslar başlattık. Sektör işletmelerimizde 'kamu-çalışan-işveren' birlikteliğinde var olan çalışma barışının daha fazla güçlendirilmesi amacıyla turizmde çalışan sayısının artırılması ve sürdürülebilir istihdam için mevzuat düzenlemesi gerektiren; başta sektörün en büyük gereksinimi olarak karşımızda duran esnek çalışma modelleri ile bu meyanda geçici iş ilişkileri, haftalık izin, yıllık izin, fazla çalışma, özel istihdam büroları gibi pek çok konunun, konaklama işletmelerimiz öncelikli olmak üzere, sektörümüzün özellikleri ve gereksinimleri ile uyumlu hale dönüştürülerek güncellenmesi için girişimlerimiz sürüyor."

"Sektörde insan faktörü önemini sürdürüyor"

Dünyanın her alanda yaşadığı makineleşme ve dijitalleşmenin, üretimde emek faktörünün nicel olarak azalmasına sebep olduğunu ifade eden Eresin, şöyle devam etti: "Turizm işletmeleri belirli ölçüde bu otomasyondan etkilenmiş olsa da hala insan faktörünün hizmet üretiminde en önemli unsur olduğu işletmelerdir. Günümüzde istihdam yaratıcı sektörlerin başında turizm işletmeleri en önemli yeri oluşturmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin çalışan performansıyla doğrudan ilişki içinde olduğu turizm işletmelerinde insan kaynağı planlaması bu işletmelerin verimliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Zira turizm işletmeleri sundukları hizmet nedeniyle 7/24 faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduklarından belli gün ve saatlerde kapatılmaları veya hizmete ara vermeleri mümkün değildir."

İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı ve SGK'dan önemli destek

Toplantıya katılan İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı ve SGK temsilcileri yürürlükteki çalışma hayatına yönelik mevzuat, turizm sektöründe devam eden denetimler ile mevcut ve yeni getirilen istihdam teşvikleri hakkında toplantıya katılanlara sunumlar eşliğinde güncel ve ayrıntılı bilgileri aktardılar, katılımcıların sorularını yanıtladılar.

TÜROB Başkanı Eresin, toplantının düzenlenmesi konusunda destekleri nedeniyle İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, İŞKUR İstanbul Müdürü Uğur Oto, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Bekir Aktürk, İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Yılmaz Şahan ile SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş'a, toplantıya ev sahipliği yapan TÜROB Çalışma Hayatı ve İnsan Kaynakları Komite Başkanı ve Çırağan Palace Hotel Kempinski İnsan Kaynakları Direktörü Haluk Ertan'a teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL