TÜREB Başkanı Erden, rüzgarda yıllık 7 gigavat yatırım hedeflediklerini bildirdi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin 2035 için hedeflediği 120 gigavatlık kapasitenin yukarı yönlü revize edilmesinin beklendiğini belirterek, "Rüzgar sektörü olarak yılda 7 gigavat mertebesinde rüzgar yatırımlarını gerçekleştirmeye talibiz." dedi.

Erden, 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) öncesi gazetecilere, sektördeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimlerle birlikte rüzgar enerjisinin daha da kritik hale geldiğini belirten Erden, "Bugüne kadar rüzgar enerjisini daha çok iklim değişikliği ve yenilenebilir perspektifinden değerlendiriyorduk. Ancak geldiğimiz noktada rüzgar, bir alternatif değil, ülkelerin enerji güvenliği için kritik bir güvence haline geldi." diye konuştu.

Erden, gelecek dönemde rüzgarda kapasite hedefinin artırılabileceğine işaret ederek, "Rüzgar sektörü olarak yılda 7 gigavat mertebesinde rüzgar yatırımlarını gerçekleştirmeye talibiz. Güçlü ve güvenilir sanayi, temiz ve yerli enerji sağlayacak bu yatırımların artması, hem arz güvenliği hem de kaynak çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜREK'te küresel işbirlikleri ve yatırım konuşulacak

Erden, "Yarının Güvencesi, Rüzgarın Enerjisi" mottosuyla düzenlecek TÜREK'te Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak yatırım, finansman ve sanayi başlıklarının çok boyutlu şekilde ele alınmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Bu yıl 15'incisini düzenleyeceğimiz TÜREK'i bu bakış açısıyla kurguladık. Kongremizde enerji güvenliği, depolama, hibrit sistemler, finansman ve dijitalleşme gibi başlıkları kapsamlı şekilde ele alacağız. Yoğun uluslararası katılımın olacağı kongrede, küresel ölçekte önde gelen kuruluşların üst düzey temsilcileri, kamu ve özel sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek." diye konuştu.

Offshore'un (deniz üstü) rüzgar enerjisinin de kongrenin öne çıkan başlıklarından biri olacağını belirten Erden, kongrede deniz üstü rüzgar projelerine yönelik küresel gelişmeler, işbirlikleri ve Türkiye'nin potansiyelinin ele alınacağını aktardı.

Erden, bu yıl kongreyi iki ana eksende planladıklarını dile getirerek, "İlk gün enerji yatırımlarına odaklanırken ikinci gün sanayi tarafını ele alacağız. Amacımız hem yatırımcıların hem de sanayicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren, verimli ve yüksek katma değerli bir içerik sunmak. Bunun yanında, kongre öncesinde ve sırasında düzenleyeceğimiz kapalı istişare toplantılarıyla da sektörün karar vericileri arasında doğrudan diyalog ortamı oluşturacağız." dedi.

Süper izinle yatırımlar hızlanacak

TÜREB Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı da enerji sektöründe mevzuat tarafındaki gelişmelere değinerek, bu yıl itibarıyla ise ikincil düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımların hız kazanacağını öngördüklerini söyledi.

Arıcı, yeni enerji mimarisi ve artan elektrikleşme ihtiyacıyla enerji konusunun bütüncül bir çerçevede ele alınması gerektirdiğine işaret ederek, "Veri merkezleri ve yapay zeka gibi yeni tüketim alanları da enerji talebini artıran önemli başlıklar arasında yer alıyor. Kısa vadede tamamlanmasını beklediğimiz son düzenlemeyle birlikte özellikle imar ve ruhsat süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"120 gigavat hedefi için yıllık 6 milyar dolarlık finansman gerekiyor"

TÜREB'in Sayman, Finansal Kurum Paydaşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Çağrı Güven ise birlik olarak önceliklerinden birinin yatırımcıların finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"120 gigavat kurulu güce ulaşma hedefi, yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Rüzgar projelerinin finansman yapısına baktığımızda ise yatırımların yüzde 70-80'inin krediyle finanse edildiğini görüyoruz. Bu da önümüzdeki 10 yıl için yaklaşık 60 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacına işaret ediyor. Bu tabloyu yıllık bazda değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin her yıl ortalama 6 milyar dolarlık bir finansman kaynağı yaratması gerekiyor."