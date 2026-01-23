Tunceli'de 175 projede 27 milyar lirayı aşan dev yatırım

Tunceli'de 175 projede 27 milyar lirayı aşan yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85,59'a ulaşırken, yatırımların en büyük payı ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2025 yılı yatırım verileri paylaşıldı. İl genelinde 175 projede 27 milyar TL'yi aşan yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranının yüzde 85,59'a ulaştığı belirtildi. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün yüzde 64'ün üzerinde pay aldığı yatırımların tarım, konut, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olmak üzere yedi temel sektörde kentin altyapısını güçlendirdiği, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklediği kaydedildi.

"Bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi hedeflenmiştir"

2025 yılı için Tunceli'ye tahsis edilen ödenek miktarının yüzde 85,59'a ulaştığını belirten Vali Aygöl, "2025 yılında toplam bütçesi 27 milyar 39 milyon 193 bin TL olan 175 proje başarıyla yürütülürken, bu projelerin büyük bir kısmı önemli aşamalara gelmiştir. Yine 2025 yılı için ilimize tahsis edilen toplam ödenek miktarı 2 milyar 727 milyon 482 bin TL olup, bu ödenekten 2 milyar 334 milyon 424 bin TL harcama gerçekleştirilmiş ve yıl bazında projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85,59 olmuştur. Yatırımlarımız önemli atılımlara vesile olurken, dönem sonu itibarı ile 97 proje bitirilmiş, 55 projede çalışmalar hızla devam etmekte, 9 proje ihale sürecinde, 14 proje ise henüz başlamamıştır. Bu yatırımlar ulaştırma ve haberleşme, konut, tarım, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olmak üzere 7 temel sektör üzerine yapılmış olup, yüzde 64,77 oran ile en fazla pay ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrılmıştır. Bu yatırımları sırasıyla tarım ve konut sektörleri takip etmiş, enerji, imalat, sağlık ve eğitim sektörlerine de kalkınmayı destekleyici nitelikte yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan yatırımlarla bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi hedeflenmiştir. Unutmayalım ki koordinasyon, gücün yönünü, emeğin anlamını bulduğu noktadır" şeklinde konuştu.