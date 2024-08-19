Tunceli'de Üretilen Doğal Kaynak Tuzları İnsan Sağlığına Yararlı 84 Mineral İçeriyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde üretilen doğal kaynak tuzları, insan sağlığına yararlı 84 mineral içeriyor. 3 tuzlanın bulunduğu ilçede herhangi bir katkı maddesi içermeyen ve doğal haliyle tüketime sunulan kaynak tuzları, büyük ilgi görüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 3 tuzladan yıllık bin tonun üzerinde kaynak tuzu üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran ayının ilk haftasında üretime başlanan tuzlalardaki mesai, mevsime göre eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Yeraltındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon haline gelen tuzlar, biriktirme havuzlarına akıtılıyor. Tuzlar, burada dinlendirildikten sonra küçük kristalize havuzlara geçiyor. Bu havuzlarda biriken tuz, 3-4 günde bir çekiliyor. Doğal kaynak tuzları, birlik, ikilik, beşlik, onluk ve sofralık olarak paketlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç ediliyor.

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Hiver tuzlasının işletmeciliğini yapan ve tuz üretimi hakkında bilgi veren Mehmet Zeki Tosun, "Bu dağların altında bulunan kaya tuzu yatağından tatlı su geçerek tuzu iyon halinde bünyesine alıyor ve tuzlu su olarak on metre yerin dibinden dinlendirme havuzlarına pompalıyor. Buradan ufak kristalize havuzlara alıyoruz. 3-4 günde bir üretim yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi olmadan üretildiği şekilde piyasaya sürüyoruz. Bunlar en sağlıklı tuzlardır. İlkbaharda yağış vardı iki, üç haftadır havalar düzeldi üretim şu anda güzel devam ediyor" dedi.

Doğal olarak ürettikleri tuzları öncelikle bölgeye sattıklarını söyleyen Tosun, "Yurt dışına da gidiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız alıyor. Balıkesir, İstanbul ve İzmir'e yolladık. Son derece kaliteli ve beğeniliyor. En sağlıklı en doğal tuz budur. Güneş enerjisiyle doğal ortamda üretiliyor. Tahlilleri sürekli yapılıyor, çok sağlıklı. İçinde insan sağlığına yararlı 84 mineral var. Tesisleri sürekli modernize ediyoruz. Ambalajlama yaptığımız noktaya yakın yol kenarında satış noktamız var. Üretim olarak iyi bir noktadayız. İnşallah daha iyi olacak. Önümüzdeki yıl farklı ambalaj şekli ile sıvı tuz üretmeyi de planlıyoruz. Bu tuzu bulaşık makineleri için düşünüyoruz. Kendim bu tuzu normal haliyle makinede denedim ve çok güzel sonuçlar aldım" şeklinde konuştu. - TUNCELİ