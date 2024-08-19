Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Üretilen Doğal Kaynak Tuzları İnsan Sağlığına Yararlı 84 Mineral İçeriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde üretilen doğal kaynak tuzları, insan sağlığına yararlı 84 mineral içeriyor. Tuzlar, herhangi bir katkı maddesi içermeyen ve doğal haliyle tüketime sunuluyor. Üretim ise yıllık bin tonun üzerinde gerçekleştiriliyor ve iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç ediliyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde üretilen doğal kaynak tuzları, insan sağlığına yararlı 84 mineral içeriyor. 3 tuzlanın bulunduğu ilçede herhangi bir katkı maddesi içermeyen ve doğal haliyle tüketime sunulan kaynak tuzları, büyük ilgi görüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 3 tuzladan yıllık bin tonun üzerinde kaynak tuzu üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran ayının ilk haftasında üretime başlanan tuzlalardaki mesai, mevsime göre eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Yeraltındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon haline gelen tuzlar, biriktirme havuzlarına akıtılıyor. Tuzlar, burada dinlendirildikten sonra küçük kristalize havuzlara geçiyor. Bu havuzlarda biriken tuz, 3-4 günde bir çekiliyor. Doğal kaynak tuzları, birlik, ikilik, beşlik, onluk ve sofralık olarak paketlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç ediliyor.

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Hiver tuzlasının işletmeciliğini yapan ve tuz üretimi hakkında bilgi veren Mehmet Zeki Tosun, "Bu dağların altında bulunan kaya tuzu yatağından tatlı su geçerek tuzu iyon halinde bünyesine alıyor ve tuzlu su olarak on metre yerin dibinden dinlendirme havuzlarına pompalıyor. Buradan ufak kristalize havuzlara alıyoruz. 3-4 günde bir üretim yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi olmadan üretildiği şekilde piyasaya sürüyoruz. Bunlar en sağlıklı tuzlardır. İlkbaharda yağış vardı iki, üç haftadır havalar düzeldi üretim şu anda güzel devam ediyor" dedi.

Doğal olarak ürettikleri tuzları öncelikle bölgeye sattıklarını söyleyen Tosun, "Yurt dışına da gidiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız alıyor. Balıkesir, İstanbul ve İzmir'e yolladık. Son derece kaliteli ve beğeniliyor. En sağlıklı en doğal tuz budur. Güneş enerjisiyle doğal ortamda üretiliyor. Tahlilleri sürekli yapılıyor, çok sağlıklı. İçinde insan sağlığına yararlı 84 mineral var. Tesisleri sürekli modernize ediyoruz. Ambalajlama yaptığımız noktaya yakın yol kenarında satış noktamız var. Üretim olarak iyi bir noktadayız. İnşallah daha iyi olacak. Önümüzdeki yıl farklı ambalaj şekli ile sıvı tuz üretmeyi de planlıyoruz. Bu tuzu bulaşık makineleri için düşünüyoruz. Kendim bu tuzu normal haliyle makinede denedim ve çok güzel sonuçlar aldım" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Pülümür tunceli Tarım Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title