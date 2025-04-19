TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e 'Milli Duruş Beratı'

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörü ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, kalite bilincine katkıları nedeniyle Kalite Birliği Derneği (KALBİR) tarafından "Milli Duruş Beratı" ile ödüllendirildi.

"GÜÇLÜ MARKALAR GÜÇLÜ ÜLKELERİ OLUŞTURUR"

KALBİR'in yerli üretimi teşvik etmek ve milli belgelendirme sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü "Milli Ses Ver" projesi kapsamında takdim edilen ödül, kalite alanındaki yerli ve milli duruşun önemini bir kez daha vurguladı.

Törenin ardından konuşan Sn. Hüsrev, "Güçlü markalar güçlü ülkeleri oluşturur. Bu da ancak kalite ve standartlarla mümkündür. Sadece standartlara uymak değil, standartları belirleyen ülke olmak da stratejik bir hedeftir," ifadelerini kullandı.