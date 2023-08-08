TÜM BEL-SEN, 1 Günlük İş Bırakma Eylemi Düzenleyecek

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Samsun'da; "Ekonomik krizin buhrana dönüştüğü bu dönemde, sadece ücret artışları ile sınırlı bir masanın yaşanan krize cevap olmayacağını biliyoruz. Enflasyon ile gerçek anlamda mücadele yerine, enflasyonla yönetmeyi tercih eden siyasal iktidar, sadece sermaye grupları ve banka sektörlerinin karına kar katmaktan öteye geçmeyen işlere imza atmaktadır. Bizler de bir kez daha hükümetin bu olumsuz ve tek taraflı tutumunu kamuoyuyla paylaşmak üzere siyasal iktidarı uyarmak için 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakma eylemini uyarı anlamında gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Genel Sekreter Yılmaz Yıldırımcı Samsun'a gelerek Samsun Şube Başkanı Özcan Çelik ile toplantı yaptı. Ardından üye işyerlerini de ziyaret eden TÜM BEL- SEN temsilcileri Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve sendika üyeleriyle de bir araya geldiler. TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Bozkurt, "Hükümet, 14 Ağustos'ta sendikaların taleplerine cevaben kendi tekliflerini sunacaklarını açıkladı. Bizler de bir kez daha hükümetin bu olumsuz ve tek taraflı tutumunu kamuoyuyla paylaşmak üzere siyasal iktidarı uyarmak için 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakma eylemini uyarı anlamında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"TOPLU SÖZLEŞME HUKUKUNDAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bozkurt hükümetle devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değinerek şunları söyledi:

"1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında konfederasyonumuz ve üye iş kollarımızın demokratik bir çalışma yaşamı, mali ve sosyal haklar konusunda taleplerini temmuz ayının sonunda Çalışma Bakanlığı'na bir dosya kapsamsında ilettik. İlk görüşme 1 Ağustos'ta 3 konfederasyonun katılımıyla başladı. Ancak biliyoruz ki 6 dönemdir yapılan toplu sözleşme adı altında görüşmelerde gerçek bir toplu sözleşme hukukundan bahsetmek maalesef mümkün değil. Yine diğer zamanlarda olduğu gibi hükümetin ve yandaş konfederasyonun çalışanların iradesi dışında kapalı kapılar ardında sosyal tarafları yok sayarak, tek taraflı belirleme ile sonuçlanacak gibi duruyor. Oysaki ekonomik krizin buhrana dönüştüğü bu dönemde, sadece ücret artışları ile sınırlı bir masanın yaşanan krize cevap olmayacağını biliyoruz. Enflasyon ile gerçek anlamda mücadele yerine, enflasyonla yönetmeyi tercih eden siyasal iktidar, sadece sermaye grupları ve banka sektörlerinin karına kar katmaktan öteye geçmeyen işlere imza atmaktadır."

"16 AĞUSTOS'TA 1 GÜNLÜK UYARI İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞIZ"

Erdal Bozkurt, üye işyerlerinde uyarı anlamında 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldıklarını ve tüm emekçileri eylemlerinin içinde olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu kapsamda taleplerimizi ve sorunları yeniden işyerlerimizde çalışanların tamamı ile bir kez daha görüşmek üzere sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile il ziyaretlerini birlikte başlattık. Hükümet 14 Ağustos'ta sendikaların taleplerine cevaben kendi tekliflerini sunacaklarını açıkladılar. Bizler de bir kez daha hükümetin bu olumsuz ve tek taraflı tutumunu kamuoyuyla paylaşmak üzere siyasal iktidarı uyarmak için 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakma eylemini uyarı anlamında gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde yapacağımız bu eyleme tüm kamu emekçilerinin desteğini ve içine katılmalarını mutlaka bekliyoruz, gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki sorunun gerçek anlamda çözümü öncelikle uluslararası hukuktan, ILO normlarına uygun gerçek anlamda anayasanın kendi ifadesiyle hukukuna uygun bulacaktır. ve 4688 sayılı bu toplu sözleşme yasası diye kamu emekçilerini yıllardır uyutan ve büyük soruna sokan yasanın gerçek anlamda grevli toplu sözleşmeli sendika yasasıyla yeniden düzenlenmesi ihtiyaçların tamamını çözecek ilk adım olacaktır. Yine ayrıca zam yağmuru yine bu kadar devam ederken, dolaylı vergilerin kaldırılması, toplum üzerindeki bu baskının azaltılması verginin tüm kesimlerce adil ve eşit bir şekilde gelirine göre alınması, yaşanan krizi bir nebze de olsa hafifletecektir. Demokratik bir çalışma yaşamı ve liyakate dayalı istihdam yine taleplerimiz arasındadır. Bir aylık toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde çalışan ve emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının insanca yaşayacak bir seviyeye getirilmesi öncelikli talebimizdir. Bu kapsamda bugün örgütlü olduğumuz belediyeleri ve üyelerimizi ziyaret edip, bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Süreci ısrarla takip edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşacağız."