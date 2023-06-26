Tüketicilere Kurban Bayramı tatili uyarısı

Güllü yaptığı açıklamada; Kurban Bayramında Arife günü ile birlikte 4,5 gün olan bayram tatilinin, bayramdan önceki hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldığına işaret etti. Bakanlar Kurulunun resmi tatil olmayan günleri de 'idari izin' olarak ilan ettiğini, 26 Haziran Pazartesi başlayarak 2 Temmuz Pazar akşamına kadar uzatıldığını, böylece bayram tatilinin 9 güne çıktığını aktararak, "Resmi tatil günleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Hakkında Kanun ve ayrıca Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. İdari tatil günleri bu Kanun hükümlerine göre resmi tatil değildir. Bir başka ifade ile bu tür günler süreleri etkilemez ve uzatmaz. İdari izin günlerinde yargı kararını temyiz, icraya itiraz, resmi dairelere yapılması gereken ödemeler, fatura, kredi kartı, tüketici kredisi taksiti ve senetli borçlara ve özel sözleşmelerdeki süreler gibi süreler tatil sonrasına uzamamaktadır. Son günü idari izin gününe denk gelen hukuki sonuç doğurabilecek işlemler konusunda mutlaka dikkatli olunmalıdır. Çünkü o günler hukuki anlamda mesai günüdür ve hak kaybına yol açabilir. Bayram tatili süresinin 9 gün olarak belirlenmesi tüketicileri yanıltmamalı, süreleri kaçırmamaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi