TR72 Bölgesi'nde yoksul sayısı azaldı

TR72 Bölgesi'nde yoksul sayısı azaldı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını açıkladı. Sivas, Kayseri ve Yozgat'tan oluşan TR72 Bölgesi'nde 2024 yılına göre yoksulluk sınırı artarken, yoksul sayısı önemli oranda azaldı.

Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesi'nde yoksulluk sınırı arttı. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 60'ı temelinde hesaplanan rakamlara göre TR72 Bölgesi'nde 2024 yılında 78 bin 671 lira olan yoksulluk sınırı 2025 yılında 133 bin 992 liraya yükseldi.

TR72 Bölgesi'nde 2025 yılında yoksul sayısı ise bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. 2024 yılında 387 bin bin kişi olan yoksul sayısı 2025 yılında 341 bin kişiye geriledi.

TR72'de 2024'te yüzde 15,8 olan yoksulluk oranı da 2025'te yüzde 13,9'a düştü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
