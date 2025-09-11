TÜİK: Temmuz'da Ciro Endeksi Yıllık %38,8 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 38,8 arttığını, aylık yüzde 2,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 döneminde ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 38,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8, ticaret ciro endeksi ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 40,6 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi bir önceki aya göre de yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 11,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13 arttı. Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azaldı.