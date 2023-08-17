TÜİK: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 9,7'ye düştü

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı 2023'ün nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise bu dönemde 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,1 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 23,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: