TÜİK, Hizmet Üretici Enflasyonunu Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici enflasyonunun yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ekimde yıllık yüzde 76,99, aylık yüzde 1,21 arttığı açıklanan H-ÜFE, kasım ayında yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 arttı.

Yıllık H-ÜFE'de, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

Aylık H-ÜFE'de ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 125,25 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 125,13 ile peyzaj hizmetleri ve yüzde ile 111,98 veterinerlik hizmetleri oldu. Aylık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektör de yüzde 4,56 veterinerlik hizmetleri olurken, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 arttı.