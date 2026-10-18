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TÜİK'e göre Muğla, Aydın ve Denizli'de tüketimin yüzde 26,1'i konut ve kiraya gitti

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TÜİK'e göre Muğla, Aydın ve Denizli'de tüketimin yüzde 26,1'i konut ve kiraya gitti
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TÜİK'in 2025 bölgesel hanehalkı tüketim verilerine göre Muğla, Aydın ve Denizli'yi kapsayan TR32 Bölgesi'nde harcamaların yüzde 26,1'i konut ve kiraya ayrıldı. Bölgede her 100 liralık harcamanın 26 lira 10 kuruşu barınmaya giderken konut ve kira en büyük gider kalemi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2025 yılı bölgesel hanehalkı tüketim harcaması verilerine göre, Muğla, Aydın ve Denizli'yi kapsayan TR32 Bölgesi'nde tüketim harcamalarının yüzde 26,1'i konut ve kira giderlerine ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan TR32 Bölgesi'nde hanehalkı tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 26,1 ile konut ve kira giderleri aldı.

Bölgede yapılan her 100 liralık tüketim harcamasının 26 lira 10 kuruşu konut ve kira giderlerine ayrılırken, barınma harcamaları hane bütçesinin en büyük kalemi oldu.

Araştırma üç yıllık verileri kapsıyor

TÜİK, bölgesel düzeyde daha sağlıklı tahminler elde etmek amacıyla 2025 yılı araştırmasını 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerini birleştirerek hazırladı. Açıklanan sonuçlar yalnızca 2025 yılının belirli bir ayına ait harcamaları değil, üç yıllık veriler üzerinden oluşturulan bölgesel tüketim dağılımını yansıtıyor.

Türkiye genelinde konut ve kira harcamalarının payı yüzde 29,3 olarak açıklanırken, Muğla'nın da içinde bulunduğu TR32 Bölgesi'nde bu oran yüzde 26,1 olarak kaydedildi. Araştırma, bölge halkının tüketim bütçesinde barınma giderlerinin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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