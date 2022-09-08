TÜDKİYEB, küçükbaş hayvancılığın 'sözleşmeli besicilik desteği' kapsamına alınmasını talep etti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığın sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi kapsamına alınması gerektiğini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Küçükbaş hayvancılığın da bu karar kapsamında değerlendirilmesi talebinde bulunan Çelik, sözleşmeli besicilik üretim modelinin hayvancılık açısından örnek bir uygulama olacağını vurguladı. Çelik, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, Et ve Süt Kurumunca üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlenmiştir. Bu karar her ne kadar büyükbaş hayvancılığı ilgilendiriyor olsa da yetiştiricilerimiz ve hayvancılığımız adına örnek bir model olduğunu düşünüyor ve bu modelin hayvancılığımıza yeni bir soluk, yeni bir ivme kazandıracağını umuyoruz. Sözleşmeli besiciliğin desteklenmesiyle başta yetiştiricilerimiz olmak üzere nihayetinde tüketicilerimiz de kazançlı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmeli besicilik modelinin ülke hayvancılığı ve yetiştiricilerine sağlayacağı faydalara dikkati çekerek, uygulamanın pazar ve fiyat garantisi sağlayacağının altını çizdi.

"Küçükbaş hayvancılığı da uygulama içinde görmek istiyoruz"

Çelik, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretim planlaması yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi aylık maliyetlerin hesaplanarak belirlenen maliyetlere göre alım fiyatlarının güncellenecek olması yanında, alım ve fiyat garantisiyle 5 yıllık üretim planlaması yapılabilecek. Uygulamanın yetiştiricilere bir avantajı da herhangi bir hak kaybına uğramadan besicilik sözleşmesinden tek taraflı çekilebilecek olmasıdır. Ayrıca bu uygulamada hayvan sağlığı, refahı ve besleme gibi konularda yetiştiricilere işletmelerinde eğitim verilecek olmasını da önemli bir ayrıntı olarak görmekteyiz. Kırmızı et üretiminde yüzde 25 gibi bir paya sahip olan küçükbaş hayvancılığın göz ardı edilmeyerek bu modele dahil edilmesinin sektörümüz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığı da bu uygulamanın içinde görmek istiyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sözleşmeli üretim modellerini cazip hale getirmeyi arzuladıklarını söylediğini anımsatan Çelik, "Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığın da sözleşmeli üretim modeli kapsamına alınarak desteklenmesini sektörümüz ve 280 bin yetiştiricimiz adına Sayın Bakan'ımızdan talep ediyoruz. 2006 yılı öncesine kadar hiçbir şekilde destek görmeyen küçükbaş hayvancılığa bu tarihten sonra çok önemli destekler veren Bakanlığımızın bu konudaki talebimizi değerlendirebileceğini umuyor ve desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.