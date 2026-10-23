TÜBİTAK, şarapnele dayanıklı balistik kıyafet ve yerli teknik iplik için çağrı açtı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), şarapnel gibi risklere karşı koruyucu balistik kıyafetler ile bu alanda kullanılacak yerli teknik ipliklerin geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre çağrılar, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesindeki Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından duyuruldu.

Programla, kamu kurumlarının AR-GE yoluyla karşılanabilecek ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi, teknolojik ürün ve sistemlerin ulusal kaynaklarla geliştirilmesi amaçlanıyor. Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği de teşvik ediliyor.

Hareket kabiliyetini kısıtlamadan koruma

"Balistik Kıyafet Geliştirilmesi Projesi" çağrısıyla güvenlik güçlerinin harekat görevlerini yerine getirirken şarapnele karşı etkili biçimde korunmasını sağlayacak kıyafet geliştirilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayisindeki gelişmelerle birlikte muharebe sahasında balistik koruyucu kıyafetlere duyulan ihtiyaç artıyor. Şarapnel parçalarının kinetik enerjisini soğurarak vücudu koruyan bu kıyafetlerin, personelin hareket kabiliyetini kısıtlamaması amaçlanıyor.

Teknik iplikler yerli imkanlarla üretilecek

"Balistik Amaçlı Aromatik Poliamid Geliştirilmesi Projesi" çağrısı kapsamında ise balistik kıyafetlerde kullanılmak üzere aramid olarak da adlandırılan aromatik poliamid liflerden teknik iplik üretilmesi öngörülüyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek ipliklerden kumaş örnekleri hazırlanacak. Bu örneklerin balistik özellikleri test edilecek.

Her iki çağrıda da başvurular doğrudan ikinci aşama proje önerisi olarak kabul edilecek.

Projeler, "Hizmete Özel" gizlilik derecesinde yürütülecek. Başvuracak firmalar, Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun şekilde SAVTAG Çağrı Belgesi Teslim Tutanağı'nı doldurarak çağrı dokümanlarını temin edebilecek.

Proje önerilerinde yer alan kurum ve kuruluşlarda, çalışmaların yürütüleceği bağımsız kontrollü alanlar oluşturulacak.

Firmalar, projede görevlendirecekleri personelin Kişi Güvenlik Belgesi bulunması halinde belge numaralarını içeren kurum veya kuruluş onaylı listeyi başvuruya ekleyecek. Bu belgesi bulunmayan personel için ise müracaat belgesi sunulacak.

Çağrılar kapsamında başvurular 16 Aralık'a kadar verilebilecek.

Programın genel destek çerçevesi

1007 Programı'nın genel koşullarına göre projelerin AR-GE süresi en fazla 48 ay olabiliyor. Bütçe üst sınırları ise çağrının konusuna ve kapsamına göre belirleniyor.

Personel, makine ve teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ile seyahat giderleri yüzde 100 destekleniyor. Özel kuruluşların seri üretimde de kullanılabilecek makine ve teçhizat taleplerinde ise destek oranı en fazla yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Proje bütçesinin yüzde 10'u oranında kurum hissesi ile yüzde 20'yi aşmamak üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi de veriliyor.

Programın genel başvuru çerçevesinde üniversiteler, kamu AR-GE birimleri, özel kuruluşlar ve bunların oluşturduğu konsorsiyumlar yer alabiliyor. İkinci aşama önerileri, AR-GE niteliği, yöntem, yapılabilirlik ve bütçenin uygunluğu açısından değerlendiriliyor.

Kaynak: AA