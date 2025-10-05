TÜBİTAK, Dünya Uzay Haftası'nı Etkinliklerle Kutlayacak

TÜBİTAK, Dünya Uzay Haftası'nı gerçekleştireceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde her yıl 4–10 Ekim'de kutlanan Dünya Uzay Haftası, bu yıl "Uzayda Yaşamak" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya Uzay Haftası kapsamında TÜBİTAK bilim merkezlerinde özel bir etkinlik düzenlenecek. "Dünya Uzay Haftası Özel Etkinliği" başlığıyla gerçekleştirilecek programda, 81 ilden en az 81 okul, canlı yayınla bilim insanlarıyla buluşacak. Etkinlikle öğrenciler, bilim insanlarına doğrudan soru sorma imkanı bulacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da 10 Ekim'de 14.00-15.00 saatlerinde Kocaeli Bilim Merkezi'nden öğrencilere seslenecek.

Programla, çocukların uzay bilimine olan ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2025) ev sahipliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye vizyonu dünyaya tanıtılacak.

Açıklamada, TÜBİTAK'ın uzay alanında yürüttüğü çalışmalara da yer verildi.

Buna göre, Türkiye'nin yerli uydu geliştirme serüveninde dönüm noktası BİLSAT uydusu olurken, GÖKTÜRK-2 ile milli gözlem uydusu alanındaki yetkinlik bir üst seviyeye taşındı.

İMECE projesiyse metrealtı çözünürlükte yerli gözlem kabiliyetine geçildi.

TÜBİTAK UZAY, İMECE-2 ve İMECE-3 projelerini de yürütüyor. Bu takım uydu projeleri kapsamında, 2027 ve 2028 yıllarında yörüngede görev yapacak uyduların geliştirilmesine devam ediliyor. Böylece Türkiye, yer gözlem yeteneğini daha güçlü bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yer gözlem uydularının yanı sıra Türkiye artık haberleşme uydusu da üretebilen bir ülke konumuna geldi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınması, ülkenin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azalttı.

Türkiye'nin ilk Ay araştırma programı

Öte yandan, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin insanlı uzay görevlerini tamamladı. Astronotların yürüttüğü deneyler, Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkı sağladı.

Türkiye'nin uzay hedefleri arasında en iddialı adımlardan biri Milli Ay Programı olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, Türkiye yakın gelecekte Ay'a ilk bilimsel görevini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu projeyle Türkiye'nin, derin uzay araştırmalarında söz sahibi ülkeler arasına taşınması öngörülüyor.

Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek uzay aracıyla yörüngede keşif gerçekleştirilmesi, devam eden ikinci projede de yumuşak iniş ve yüzey keşfi yapılması hedefleniyor. Türkiye'nin uzayda bağımsız hareket kabiliyetini güçlendirecek bu görev sayesinde hem derin uzay teknolojilerinde kritik kabiliyetler kazanılacak hem de Türkiye, Ay'a erişebilen sayılı ülkeler arasında yerini alacak.

TÜBİTAK, sadece uydu ve astronot çalışmalarıyla değil, bilim yarışmaları, burs programları ve genç araştırmacılara sunduğu desteklerle de geleceğin uzay bilimcilerini yetiştirmeye devam ediyor.