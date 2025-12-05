TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerini alacak isimler belli oldu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, TÜBA-GEBİP Ödülü'nü bu yıl "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü" de dahil 28 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. Şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 697'ye yükseldi.

TÜBA-GEBİP Ödüllerini bu yıl Doğa Bilimleri alanında Doç. Dr. Muhammed Üçüncü, Doç. Dr. Serap Aksu Ramazanoğlu, Doç. Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Emre Ozan Polat, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Alkaç, Dr. Öğretim Üyesi Naci Saldı, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Ateş kazandı.

Mühendislik Bilimleri alanındaki ödüllere, Prof. Dr. Faruk Özel, Doç. Dr. Emrah Şefik Abamor, Doç. Dr. Mehmet Dördüncü, Doç. Dr. Hümeyra İspirli, Doç. Dr. Egemen Avcu, Doç. Dr. Ayketin Uzunoğlu ve Doç. Dr. Çağrı Koç layık görüldü.

Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Doç. Dr. Ceyhun Arslan, Doç. Dr. Sezen Kışlal, Dr. Öğretim Üyesi Dilay Zeynep Karadöller Astarlıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Zehra Bilgin, Dr. Öğretim Üyesi Eren Günseli ve Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin ödül aldı.

Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin, Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, Doç. Dr. Mehmet Yıldız, Doç. Dr. Fatih Kar, Dr. Can Altunbulaklı ve Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kuzuoğlu Öztürk ödüle layık bulundu.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de Prof. Dr. Merve Güdül Bacanlı'nın oldu.

Üniversitelere yönelik nitelikli telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) kapsamında bu yıl Sosyal Bilimler alanında 4 eser Telif Eser Ödülü alırken 1 eser Halil İnalcık Özel Ödülü'ne layık görüldü. Üç esere Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam 8 eser ödüle değer bulundu. TESEP kapsamında bugüne kadar ödüllendirilen eser sayısı 253'e yükseldi.

TÜBA-TESEP Ödüllerini Prof. Dr. Orhan Yazıcı, Prof. Dr. Ayhan Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu, Prof. Dr. İlke Göçmen, Doç. Dr. Özgür Kolçak, Doç. Dr. Seda Bayındır Uluskan, Doç. Dr. Mehmet Akif Şen kazandı.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan jürilerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyince TÜBA Ödülleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde, "2025 yılı TÜBA Akademi Ödülü", İsviçre Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Özcan'a, diş hekimliğinde kullanılan yüksek performanslı seramik malzemelerin yüzey, mekanik ve klinik uygulamalarını değerlendiren öncül çalışmalarının yanında diş hekimliği dijital teknoloji konularında yapmış olduğu çığır açıcı çalışmaları sebebiyle tevcih edildi.

Almanya Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dirk M. Herman'a ise beyin mikroçevrelerini ve farmakolojik ilaçların beyin erişimini kritik şekilde kontrol eden kan bariyerindeki gatekeeping proteinlerini nörolojik ve farmakolojik tedavi açısından yaptığı çığır açıcı temel ve klinik çalışmaları sebebiyle verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödülleri, 23 Aralık'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

"Bilime adanmış her çalışma Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA'nın bilimsel gelişmeye katkı sunan yetkin araştırmacıları teşvik etmeyi ve Türkiye'nin bilim ekosistemini güçlendirmeyi temel görevi kabul ettiğini belirtti.

Şeker, bu anlayışla her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Titiz inceleme süreci sonunda uluslararası ölçekte etkisi kanıtlanmış bilimsel çalışmaları, ülkemizin bilim dünyasına yön veren genç araştırmacılarını ve nitelikli akademik eserleri ödüllendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, 2025 yılı ödüllerinin sahiplerini tebrik ediyor, bilime adanmış her bir çalışmanın Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. TÜBA olarak hem akademik mükemmeliyeti desteklemeye hem de bilimsel üretimi teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Başarılarıyla ülkemize gurur veren tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyor, daha güçlü bir bilim ekosistemi için birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."

Mali destek ve danışmanlık sağlanıyor

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 180 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de her yıl ayrıca 30 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor.

TÜBA-TESEP Ödülleri, tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi onurlandıran şeref üyelerinin adına ihdas edilen "Halil İnalcık", "Mehmet Genç" ve "Kemal Karpat" özel ödülleri veriliyor.

Bu yıl TESEP Telif Eser Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü için 100 bin lira, Jüri Özel Ödülü içinse 60 bin lira ödül takdim ediliyor.