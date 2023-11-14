TTYD Başkanı Oya Narin: Türkiye'nin turizm gelirleri 2026 yılında 71 milyar dolara ulaşacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizm gelirlerinin 2023-2025 yıllarında sırasıyla 56, 60, 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 2026 yılında 71 milyar dolara ulaşması hedeflendiğini söyledi. Narin, turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı 3. Tourism Investment Forum'un Türkiye'yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Yıllık turizm gelirlerinin 2023-2025 yıllarında sırasıyla 56, 60, 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 2026 yılında 71 milyar dolara ulaşması hedefleniyor." dedi.

TTYD tarafından, 29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 3. Tourism Investment Forum öncesi gazetecilerle bir araya gelen Narin, turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların, büyük vizyonun ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı TIF 2023'ün dev bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Uluslararası yatırımcılar, otel markaları, işletmeciler, Türkiye'nin artan turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumlarıyla banka ve fon temsilcilerini bir araya getireceklerini dile getiren Narin, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye'yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.

Eylül ayında yayımlanan Orta Vadeli Program'a işaret eden Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizme OVP'de çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verilmiş durumda. Yıllık turizm gelirlerinin 2023-2025 yıllarında sırasıyla 56, 60, 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 2026 yılında 71 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Turizm gelirlerinin bu şekilde ivmelenmesi ile cari dengenin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Bu çerçevede OVP, turizm sektörüne cari işlemler dengesinin sağlanması noktasında önemli bir görev atfediyor. Bu görevin sağlanabilmesi için Türk yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırıma davet ediyorum. Yabancı yatırımcıları da Türkiye'de yatırıma davet ederken, Türk markalarının daha güçlü şekilde yurt dışında temsil edilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulamak istiyorum."

"Yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi bekliyoruz"

Oya Narin, Tourism Investment Forum'da konuşulacak konulara değinerek, "Turizm sektörüne yön vermek, sektörde sürdürülebilirliği sağlayacak modelleri yaratmak, finansal yapıyı güçlendirmek ve Türkiye'den global turizm zincir markalarını ortaya çıkarabilmek gibi pek çok konu başlığı en üst düzeydeki global liderler tarafından tartışılacak. TIF'e yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun katılımı bekleniyor." diye konuştu.

TIF 2023'ün Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında düzenleneceğini dile getiren Narin, etkinliğin turizm sektörü ekosisteminin bütün bileşenlerini bir araya getireceğini sözlerine ekledi.