TTK'ya 400 maden işçisi için kura çekimi yapıldı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 400 maden işçisi için kura çekimi töreni düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan törende konuşma yaptı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

BARTIN'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 400 maden işçisi için kura çekim töreni yapıldı. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Madencilik dünyanın en ağır sektörlerinden biri olmakla beraber, sanayileşme aşamasında ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerin başında gelmektedir dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da Hakkı ve adaleti dünyada tesis edebilmek için güçlü bir ülke olmak zorundayız. Güçlü ülke olmanın unsurlarından birisi de enerjide bağımsız bir ülke haline gelebilmek diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Bartın'dan alınacak 400 maden işçisi için kura çekim töreni düzenlendi. Ömertepesi Kapalı Spor Salonu'ndaki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, maden işçileri ile aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Madencilik dünyanın en ağır sektörlerinden biri olmakla beraber, sanayileşme aşamasında ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 9 bin personelle sektörler arasında söz sahibi, tecrübeli kurumlardan biridir. Kendi iş güvenliği örgütünü kurarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda günümüzün en ileri teknik ve teşkilatlarını kullanan ilk kurumdur. Bizler de bakanlık olarak maden işçilerinin çalışma şartlarının daha sağlıklı ve güvenli olması için iyileştirmeler yapıyoruz. Yer altında çalışan maden işçilerinin emeklilik yaşının düşürülmesi, maden kazalarında hayatını kaybedenlerin SGK borçlarının silinmesi, hak sahiplerine koşulsuz ölüm aylığı bağlanması, yakınlarına kamuda istihdam hakkı sağlaması gibi iyileştirme konuları devam edecek' dedi.

'HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI DİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise ?Türkiye'de yaklaşık 150 bin insanımız madenlerde çalışıyor. Yeni maden sahalarını üretime açarak bu istihdam sayısını daha fazla arttırmak istiyoruz. Yer altında alın teri dökerek rızkını helal yoldan kazanan, adeta ekmeğini taştan çıkaran madencilerimizin haklarını korumak ve onlara en güvenli koşullarda çalışma sağlamak bizim en büyük görevimizdir. Biz tabi ki yer altındaki madenlerimizi çıkartıp tüm halkımızın, tüm insanlığın faydasına sunmaya gayret gösteriyoruz. Ama her şeyden önce insan diyoruz, insan sağlığı diyoruz. Ondan sonra çevre diyoruz. Şimdi yaklaşık ülkemizde 105 milyon ton yıllık kömür üretimimiz var. Ancak bu miktar bizim için yeterli gelmiyor. Hala yurt dışından bu ürettiğimiz kömüre rağmen kömür ithal ediyoruz. 2022 yılında elektrik üretiminin yüzde 35'ini kömür santrallerinden karşılamışız. Bu oran dünyadaki üretim oranına baktığımızda bunun daha da üzerinde. Hakkı ve adaleti dünyada tesis edebilmek için güçlü bir ülke olmak zorundayız. Güçlü ülke olmanın unsurlarından birisi de enerjide bağımsız bir ülke haline gelebilmek. Bunun için kendi kaynaklarımızdan daha fazla faydalanmanın hep yollarını arıyoruz? diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, kura çekimi yaptı.

KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILDI

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde işe alınacak 400 maden işçisinin isimleri belirlendi. Kurada isimleri okunanlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada ismi çıkan Yaşar Duru Karamazak, 'Ben, üniversitede iş sağlığı ve güvenliği bölümünde okuyordum. Kura bana çıktı, şu anda çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum, çok mutlu oldum dedi.