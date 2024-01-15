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Zonguldak'ta 2 Bin İşçinin Alımı Tamamlandı, İlk Grup İşbaşı Yaptı

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yapılan 2 bin işçi alımının ardından ilk gruptaki 373 maden işçisi mesaiye başladı. Sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan işçilerin çalışacakları müessesese müdürlükleri de belirlendi. Diğer grupların da 3 ay içinde işbaşı yapması planlanıyor.

Zonguldak'ta 2 bin işçinin alımının yapıldığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ilk gruptaki 373 maden işçisi mesaiye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin işçi alımı müjdesinin ardından kuradan çıkan işçilerin sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamladı. Soruşturmaları tamamlanan bin 14 madencinin çalışcağı müessesese müdürlükleri de netleşti. Bu çerçevede işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 madenci mesaiye başladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "İlk önce A grubu, devamında bir dahaki ayın 15'inde B grubu, ondan sonraki ayın 15'inde de C grubu başlamak üzere üçe bölündü. Şu an itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'na A grubu altında 373 arkadaşımız işbaşı yaptı bugün ve devamında da diğer arkadaşlarımız 3 ay içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na tamamen başlamış olacak ve devam eden süreçlerin içinde de yine sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturması devam eden diğer arkadaşlarımız da çağırılacaklar. Burada en önemli şey yedeklerin hala çağrı çağrılmamış olması. Çünkü sağlık muayenelerinden ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen arkadaşlarımızın yerine yedeklerini çağırması bekleniyor. Şu an kamuoyundaki algı o yönde. Bizim de talebimiz bu yönde çünkü Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 2023 yılı itibariyle 309 arkadaşımız emekli oldu. Henüz 2024'ün birinci ayında Türkiye Taşkömürü Kurumundan 127 arkadaşımız bugün itibariyle kurumdan ayrıldı" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Türkiye Kamu Enerji Ekonomi Haberler

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