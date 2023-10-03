TŞOF Başkanı: Samsun'da büyük çalışmalar var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve devam eden projeleri yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi. Apaydın, Samsun'da yapılan büyük çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin hayata geçen ve devam eden projelerini yakından görme fırsatı bulduklarını söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, " Samsun'da büyük çalışmalar var" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan altyapıya kadar yaptığı projeleri her kesimden vatandaşın haberdar olması, faydalanması ve bilgilenmesi amacıyla başlattığı hizmet tanıtım gezilerini sürdürüyor. 17 ilçeden muhtarların katılımıyla başlayan geziler sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile devam ediyor. Geziye bu kez de TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yönetime bağlı dernek ve hat başkanları ile çok sayıda şoför esnafı katıldı. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nde başlayan gezi, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Kent Park ve Bilim Samsun, Samsun Şehir Kütüphanesi, Toybelen Sanayi Sitesi, Aile ve Yaşam Merkezi, İlkadım Spor Kompleksi, Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Planetaryum projeleriyle devam etti.

"Yakından gördük, mutlu olduk"

Samsun'a yapılacak yatırımları ve hayata geçen projeleri gezi sayesinde daha yakından görme fırsatı bulduklarını söyleyen Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Özellikle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bizi ilgilendiren bölümünde şehrin akıllı kavşakları ile bilgiler aldık. Bu çok hoşumuza gitti. Dolmuş, minibüs, taksi kullanan şoför esnaflarımız da kendi yaptıklarını sinevizyondan gördüler. Bizim için anlamlı bir program oldu. Projeleri ve yatırımları başkanımız sürekli anlatır ondan dinlerdik ama direkt yerinde görmek bizim için daha iyi oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyük çalışmalar var"

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin büyük rahatlama getirdiğini de söyleyen Apaydın, "Bizim dolmuşçu esnafımızın çalışmış olduğu arterlerde sıkıntı var. Bunu da zaman içinde Belediye Başkanımıza söylüyoruz. Ancak Atakum tarafındaki akıllı kavşaklar ve yan yollar trafiği fevkalade rahatlattı. Pik saatler olan mesai giriş ve çıkışlarda bir yoğunluk yaşanıyor. Onlar da inşallah inanıyoruz çözülecek. Samsun'da yaşayan herkesin görmesi lazım. Büyük çalışmalar var" şeklinde konuştu.

"Samsun'un her noktasında yatırım var"

Şehirde çok güzel yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Tarkan Demirci, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Toybelen Sanayi Sitesi'ni gördük. Çok büyük yatırım. Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikasını gezdik. Gördüğümüz kadarıyla Samsun'un her noktasında bir yatırım var. Bazı tereddütlerimiz vardı. Ancak bunları gördükten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ve başkanımızın nasıl çalıştığını yakından gördük. Tüm bu yatırımlar için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Mustafa demir bu şehir için büyük bir nimet"

Kıranköy Minibüsçüler Dernek Başkanı Halim Yılmaz ise şunları söyledi:

"Her şeyden önce Mustafa Demir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sanayi Sitesini, spor tesislerini, eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu alanı, fabrikaları ve bilim merkezini gezdik. Ulaşım esnafı olarak trafik konusunda yapılan yatırımlar da takdire şayan. Biz durak başkanları olarak görmediğimiz tüm projeleri daha yakından gördük."

"Samsun'da ulaşım sorunu kalmadı"

Gurur duyulması gereken yatırımları yerinde gördüklerini söyleyen Cezaevi Minibüs Hattı Başkanı Selahattin Değirmenci de "Bu yatırımlara belediyenin bütçesinin nasıl yetiştiğine hayret ediyorum. Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikasını çok beğendim. Samsun için çok güzel bir hizmet. Bunları gördükçe çok gurur duyduk. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi de takdir ettiğimiz projelerden. Kavşaklar sayesinde kaza oranları düştü. Samsun'da ulaşım sorunu diye bir sorun kalmadı. Otopark sorunu var. Başkanımız otopark sorununa da hem merkez hem de ilçelerde yaptığı otoparklarla soruna neşter vuruyor. Ama her şeyden önemlisi ise İlçe Transfer Merkezi hizmeti oldu. Bu hizmet Samsun'un kanayan yarasına neşter oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN