TŞOF Başkanı Apaydın: Acılar unutulmaz ama insanlar yeniden hayata sarılabilir

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için yayımladığı mesajda, "Çok iyi biliyoruz ki acılar unutulmaz ama insanlar yeniden hayata sarılabilir" dedi.

TŞOF Başkanı Apaydın, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Apaydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem ile ülkemiz adeta asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olmasına rağmen özellikle Hatay, Adıyaman, Malatya gibi illerimizde de çok büyük yıkımlar gerçekleşti. Bu yıkımlarda ne yazık ki maddi ve manevi çok büyük kayıplar yaşadık. Yaşanan felaketin ardından ilk andan itibaren devletimiz bu zor günlerde ivedilikle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkece hepimizi yasa boğan bu depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Acımız çok büyük, milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın. Çok iyi biliyoruz ki acılar unutulmaz ama insanlar yeniden hayata sarılabilir. Toplumsal birliktelik ve dayanışma ruhu ile bu badire sonrasında da yeniden ayağa kalkacağız". - ANKARA