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TSKB ve EBRD Türkiye'de Yeşil Ekonomi için 100 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı

TSKB ve EBRD Türkiye'de Yeşil Ekonomi için 100 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) kapsamında 100 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı. GEFF II kapsamında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kriterler ön plana çıkacak.

TSKB ( Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Türkiye'de Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) kapsamında 2. kredi anlaşmasını imzaladı.

TKSB açıklamasına göre, iki kurum fon çerçevesinde 100 milyon avroluk anlaşmada (GEFF II) mutabık kaldı.

Banka, Nisan 2022'de imzalanan GEFF I kredi anlaşmasıyla, fon programı çerçevesinde EBRD'den fon sağlayan ilk kurum olmuştu. Anlaşmanın devamı niteliğini taşıyan GEFF II anlaşmasına, ilk anlaşmadaki hedeflere ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği (gender responsive) kriteri de dahil edildi.

Anlaşmada kullandırılacak finansman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri gibi yeşil ekonomi yatırımlarının yanı sıra doğa ve biyoçeşitlilik, mavi ekonomi ile sürdürülebilir ulaşım ve turizm gibi alanları da kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, uzun yıllardır Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geleceği dönüştüren projeler geliştirdiklerini belirterek, iş ortakları EBRD'nin Türkiye ofisinin kuruluşuyla işbirliklerine hızla başlayarak bugüne dek, tarım finansmanı, enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji gibi temalarda, kofinansman anlaşmaları da dahil olmak üzere 7 anlaşma imzaladıklarını aktardı.

EBRD ile 2022'de GEFF çerçevesinde imzaladıkları krediyle Türkiye'de programın ilk uygulayıcısı olduklarına işaret eden Bilgiç, "GEFF I'in devamı niteliğinde olan GEFF II kredi anlaşmasıyla iklim hedeflerimizin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini de önemli bir kriter olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, bu sayede kapsayıcı dönüşüme katkı sunmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odağında şekillendirdiğimiz kredi portföyümüzle iklim risklerini azaltım ve uyum eksenindeki yatırımları, emisyon hedeflerimiz doğrultusunda destekleyerek ön almaya ve ülkenin yeşil dönüşümüne katkımızı kapsayıcılık lensimizle günden güne büyütmeye devam edeceğiz."

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink de Türkiye'de enerji verimliliğini ve kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla TSKB ile bir kez daha işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Bu özel finansmanın sağlanması, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşması için büyük bir önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Ekonomi Türkiye Enerji Finans Çevre Banka

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