Trump yeni dönemde Lighthizer'ı ekonomi bakanı olarak atarsa ekonomik savaş kızışabilir

ABD seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump'ın yeni dönemde yönetim kadrosunu nasıl şekillendireceği merak konusu oldu. İngeltere merkezli Financial Times'ten konuya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.

FT, Trump'ın Çin ile ticaret savaşını başlattığı dönemde ABD Ticaret Temsilcisi olan Robert Lighthizer, yeniden sahneye çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Trump'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lighthizer'ın ticaret bakanlığı da dahil olmak üzere farklı bir pozisyon için lobi yapmasına rağmen göreve geri dönmesinin istendiğini söyledi.

Ticaretin başına getirileceği iddia edilen Lighthizer, daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapmak istediğini de söylemiş, ancak bu pozisyon için büyük olasılıkla bir finans sektörüne yakın isimler tercih edilecek. Söz konusu mevki için adı geçen adaylar arasında hedge fon yöneticileri Scott Bessent ve John Paulson da yer alıyor.

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞI DERİNLEŞEBİLİR

Lighthizer'ın Trump'ın ilk dönemindeki ticaret savaşlarında ne kadar etkili olduğu göz önünde alındığında, korumacı bir kişinin ticaretle ilgili önemli bir göreve tekrar atanma olasılığının Pekin'de ve ABD'nin ticaret müttefikleri arasında endişelere neden olası görünüyor.

Trump, seçim çalışmalarında başta Çin malları olmak üzere ABD'ye ithal edilen tüm mallara yüksek gümrük vergileri uygulama sözü vermişti.