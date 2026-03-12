Haberler

Trump, stratejik rezervlerin piyasaya sürülmesinin petrol fiyatlarını düşüreceğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, IEA'nın koordinasyonunda piyasaya sürülecek 400 milyon varil Stratejik Petrol Rezervi'nin petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini duyurdu. Trump, Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen fiyatların düşmeye başladığını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) koordinasyonunda piyasaya sürülecek 400 milyon varil Stratejik Petrol Rezervi'nin, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

Trump, Kentucky eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette düzenlediği mitingde, Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

IEA'nın 400 milyon varille rekor düzeyde Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesini koordine etmeyi kabul ettiğini dile getiren Trump, "Bu petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürecektir." diye konuştu.

Trump, "Petrol fiyatları şimdiden düşmeye başladı ve düşmeye devam edecek, ancak bu iş bitene kadar ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Local 12 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanıp kullanmayacağına dair bir soruya, "Bunu yapacağız ve sonra tekrar dolduracağız." yanıtını verdi.

Trump, rezervlere ilişkin, "Ama şu an biraz azaltacağız ve bu da fiyatları düşürecek." diye konuştu.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar