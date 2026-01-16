Haberler

Trump, Fed başkanlığı için adı geçen Hassett'i Beyaz Saray'da tutmak istediğini söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini açıkladı. Hassett'e yönelik övgülerde bulunan Trump, onun iş performansından memnun kaldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Trump, kırsal bölgelerdeki sağlık alanına yapılan yatırıma ilişkin Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, izleyiciler arasında yer alan Hassett'e yönelik övgülerde bulundu.

Hassett'i bir televizyon kanalına verdiği röportaj dolayısıyla öven Trump, "Bugün televizyonda harikaydın. Aslında, gerçeği bilmek istersen, seni olduğun yerde tutmak istiyorum." dedi.

Trump, "Kevin Hassett çok iyi. 'Bir dakika, eğer onu başka bir yere geçirirsem, Fed'deki bu adamlar, özellikle şu anda görevde olan, pek konuşmuyor.' diyorum. Seni kaybederim. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Hasset'in "olağanüstü" bir iş çıkardığını belirten Trump, "Onu kaybetmek istemiyoruz ama nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
