Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol satın almakla ve yüksek karlarla yeniden satmakla suçladığı Hindistan'ı gümrük vergisi tarifesini artırmakla tehdit etti.

TRUMP'TAN HİNDİSTAN'A TARİFEYİ 'ARTIRMA' TEHDİDİ

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan yalnızca Rus petrolünü büyük miktarlarda satın almakla kalmıyor, bu petrolün önemli bir kısmını daha sonra açık piyasada yüksek karlarla yeniden satıyor. Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından kaç kişinin öldüğü umurlarında değil. Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadelerini kullandı.

BAŞDANIŞMANI DA HİNDİSTAN'I SAVAŞI FİNANSE ETMEKLE SUÇLADI

Öte yandan, Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller da Yeni Delhi yönetimini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçlayarak "İnsanlar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alma konusunda Çin ile başa baş gittiğini öğrendiklerine şaşıracaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller

Hindistan yönetiminin ABD ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergilerine de değinen Miller, "Hindistan kendini dünyadaki en yakın dostlarımızdan biri olarak gösteriyor, ancak ürünlerimizi kabul etmiyor." diyerek bu durumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkileriyle çeliştiğini savundu.

TRUMP'IN HİNDİSTAN'A YÖNELİK TARİFE KARARI

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, Yeni Delhi'nin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı. Hindistan yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.