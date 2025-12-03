Haberler

Trump, ABD Merkez Bankası'nın Yeni Başkanını Açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerde bulunarak, önümüzdeki yıl yeni bir merkez bankası başkanı atanacağını duyurdu. Potansiyel 10 aday üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanını açıklayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız" diye konuştu.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu belirtti. Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
