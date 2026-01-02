Haberler

Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hunan Eyaleti'nde yürütülen jeolojik çalışmalar, yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın barındırabileceği tahmin edilen dev bir yeraltı yatağını ortaya çıkardı. Wangu altın sahasında tespit edilen potansiyel rezervin ekonomik büyüklüğü trilyonlarca lirayla ifade edilirken, yetkililer kesin rakamlar için ek araştırmaların şart olduğunu vurguladı.

  • Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Wangu altın sahasında bin tondan fazla altın bulunabileceği değerlendirildi.
  • Tahmini değerin yaklaşık 600 milyar yuan (3,7 trilyon TL) olduğu ifade edildi.
  • Yaklaşık 2 bin metre derinlikte 40'tan fazla altın damarı belirlendi.

Çin'in Hunan Eyaleti'nde sürdürülen jeolojik çalışmalar, dünya gündemine oturan büyük bir keşfe sahne oldu. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'na bağlı ekiplerin Wangu altın sahasında yaptığı incelemelerde, yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın bulunabileceği değerlendirildi. Tahmini değerin yaklaşık 600 milyar yuan, yani 3,7 trilyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

ON BİNLERCE METRELİK SONDAJ

Uzun soluklu çalışmalar kapsamında on binlerce metreyi bulan sondajlar yapıldığı, gelişmiş 3 boyutlu modelleme teknikleriyle yer altındaki yapıların analiz edildiği kaydedildi. İlk bulgular, sahada yüksek potansiyelli bir mineralizasyonun varlığına işaret ederken, rezervin gerçek büyüklüğünün netleşmesi için daha kapsamlı ölçümlere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

40'TAN FAZLA ALTIN DAMARI TESPİT EDİLDİ

Mevcut verilere göre yaklaşık 2 bin metre derinlikte 40'tan fazla altın damarı belirlendi. Jeologlar, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceğini öngörüyor.

Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

TEK ÖRNEKTE DİKKAT ÇEKEN TENÖR: TON BAŞINA 138 GRAM

Saha çalışmalarında incelenen bazı kaya örneklerinde gözle görülebilir altın izlerine rastlandığı bildirildi. Uzmanlar, tek bir kesitte ton başına 138 gram gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı. Ancak bu tür lokal yüksek değerlerin, yatağın tamamının aynı ölçüde ekonomik olduğu anlamına gelmediğinin altı çizildi.

Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

DERİNLİK ARTTIKÇA MALİYET KATLANIYOR

Uzmanlar, bir madenin işletilebilirliğinde yalnızca tenörün değil; damarların kalınlığı, sürekliliği ve çıkarma koşullarının da belirleyici olduğuna dikkat çekti. Derinlik arttıkça ısı, su basıncı, havalandırma ve üretim maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiği vurgulandı.

BÖLGE ZATEN ALTIN POTANSİYELİYLE BİLİNİYORDU

Wangu altın sahasının bulunduğu kuzeydoğu Hunan bölgesinin, Çin'in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu son keşiften önce dahi bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
Rusya'ya kaçan Esed'in yerini Suriye'de bakın kim almış

Rusya'ya kaçan Esed'in yerini Suriye'de bakın kim almış
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti