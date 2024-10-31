Trendyol ve UNDP'nin yürüttüğü "Yarının Köyleri" projesinde üçüncü dijital merkez açıldı

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri" projesinde Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurulan dijital merkez, hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un, UNDP işbirliğinde yürüttüğü kırsal kalkınma projesi Yarının Köyleri, Adana ve İzmir'in ardından Sakarya ile büyümeye devam ediyor.

Projenin üçüncü dijital merkezi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yerel paydaşlığında Taraklı'da açıldı. Proje ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Köylerde kurulan dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı kapsamlı çalışmalarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan yurt içi ve yurt dışındaki müşterileri ile buluşması için olanak yaratılıyor.

Sakarya-Taraklı'nın ardından Diyarbakır ve Hatay'da belirlenen köylerde dijital merkezler oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 2028'in sonuna kadar dijital merkez sayısının 10'a çıkması ve toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor. Belirlenen illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artması öngörülüyor.

"Amacımız, dijital araçların kalkınmadaki gücünü göstermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Trendyol ile ortak amaçlarının, dijital araçların kalkınmada nasıl güçlü müttefikler olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

Vinton, "Bu merkez, toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köyle şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ??Akgün Altuğ da Yarının Köyleri projesi ile üreticilerin teknolojiyi daha etkin kullanarak üretimde verimliliği ve yeni pazarlara erişimini artırırken, kültürel değerlerin korunup tanıtılmasının da sağlanacağına işaret etti.

Taraklı Dijital Merkezi'nde her yaştan kişinin bugünkü ekonomi için gerekli becerileri edinmesini sağlayarak Sakarya'nın geleneğini yenilikle harmanlamada öncü olmayı hedeflediklerini kaydeden Altuğ, UNDP ve Trendyol ile bu işbirliğinin Sakarya ve üyeleri için olumlu sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini görmeyi dört gözle beklediklerine değindi.

"Dijital uçurumun kapatılması için çalışıyoruz"

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ise bir teknoloji şirketi olarak hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılmasını, sürdürülebilirlik vizyonlarının önemli bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Bu üçüncü merkezle, yol haritalarına uygun olarak Geyve ayvasından, Göynük tokalı örtmesine kadar pek çok ürünün üretiminden pazarlanmasına kadar her aşamada destek sağlayacaklarına değinen Poyraz, "Yarının Köyleri'nden çıkan ürünler, ülkemizin sınırlarını aşarak Azerbaycan'dan Almanya'ya, Dubai'den Çek Cumhuriyeti'ne faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Taraklı "akıllı tarım" ile tanışacak

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü geliştirerek Anadolu'nun yöresel ürünlerini markalaştırmayı hedefleyen Yarının Köyleri projesi kapsamında Taraklı, akıllı tarım uygulamalarıyla tanışacak. Köyde dijital tarım ekipmanları kurulacak. İklim-açık hava istasyonları, toprak nemi ölçüm istasyonları, pompa otomasyon cihazları gibi sistemler sayesinde veriye dayalı ilaçlama, sulama, ekim ve analiz için altyapı oluşturulacak.

Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Böylece tarımsal verimin artmasına, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak.

Bölgeye has öne çıkma potansiyeli bulunan ürünlerin tespitini de içeren "Yarının Köyleri Taraklı Yol Haritası", bölgedeki paydaşların katılımıyla oluşturuldu. Geyve ayvası, beyaz kestane kabağı, cennet hurması ve enginar gibi yerel tarım ürünlerinin yanı sıra Göynük tokalı örtmesi, Taraklı bezi dokumaları ve ahşap oymacılığı gibi zanaat ürünleri, ilk etapta odaklanılacak ürünler olarak tespit edildi. Yarının Köyleri projesi, köylülerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin dijital dünyada tüketicilerle buluşmasına fırsat yaratacak.

Dijital merkezde ise yerel üründen katma değerli ürüne dönüşüm süreçlerine destek olunması hedefleniyor. Söz konusu ürünleri halihazırda üreten ve ticaretini yapan kooperatif ve üretici birlikleri başta olmak üzere tüm üreticilere e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda fiziksel ve çevrim içi eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Tüm bu hizmetlerden çevre köylerden gelen katılımcılar da faydalanabilecek.

Yarının Köyleri kapsamında kurulan dijital merkezler, toplumun her kesimine fiziksel ve çevrim içi eğitim ve atölye çalışmaları sağlıyor. Her merkezde; bir eğitim salonu ile bilgisayarlar, 3D yazıcı, robotik ve kodlama setleri ve küçük bir fotoğraf stüdyosu sunan bir teknoloji atölyesi bulunuyor. Ortaokul öğrencileri merkezde dijital becerilerini geliştirmek için robotik ve kodlama eğitimleri alabilecek. Merkez, köy sakinlerinin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandıracak.

Yarının Köyleri projesinin ilk dijital merkezi, Aralık 2023'te Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü'nde, ikincisi ise Mayıs 2024'te İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü'nde açılmıştı.