Sakarya'da kurulan Taraklı Dijital Merkezi, 'yarının köyleri' için çalışmalarını sürdürüyor

Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğinde yürütülen "Yarının Köyleri" kırsal kalkınma projesi kapsamında Sakarya'da kurulan Taraklı Dijital Merkezi, eğitimlerini sürdürüyor.

Projenin yerel ortağı SATSO'nun restore ettiği tarihi Fenerli Konağı'nda 31 Ekim 2024'te hizmete giren Taraklı Dijital Merkezi'nde, çocuklar, öğrenciler, yetişkinler ve kadın kooperatifi üyelerinin aralarında bulunduğu 352 katılımcı eğitim aldı.

Katılımcılara, dijital okuryazarlık, Trendyol panel eğitimi, e-ticaret, etkili sunum teknikleri, robotik kodlama, dijital yetkinlikler ve siber zorbalık ile yapay zeka okuryazarlığı ve yeni nesil uygulamalar gibi 18 farklı eğitim programında bilgi ve beceri kazandırıldı.

Merkezde ayrıca, bu yıl sonuna kadar yerel üreticilere Trendyol'da mağaza yeri açma ve satış teknikleri, 100 ortaokul ve lise öğrencisine alanında uzman eğitmen Coşkun Odabaş tarafından robotik kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü geliştirerek Anadolu'nun yöresel ürünlerini markalaştırmayı hedefleyen merkezde, yerel ekonomiyi dijitalleştirme ve kırsal kalkınmayı destekleme misyonuyla hareket edilerek, yerel üreticilerin dijital dünyaya entegre edilmesi, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi ve çocuklara dijital çağın becerilerini kazandırılması hedefleniyor.

"Kadınlar yöresel ürünlerini e-ticaret yoluyla satmayı hedefliyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, SATSO'nun 2017'de harabe olarak aldığı ve restore ettiği meşhur tarihi Fenerli Konağı'nı proje kapsamında değerlendirdiklerini belirtti.

Kentin, projenin uygulandığı üçüncü il olduğunu aktaran Altuğ, "Bu merkezimizde özellikle yerel üreticileri dijital dünyaya entegre etmeyi, kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve çocuklara dijital çağın becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Altuğ, 1 yıldır faaliyette olduklarını ve eğitimler düzenlediklerine belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte çeşitli yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik dijital okuryazarlık, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma, robotik kodlama ve yapay zeka konularında eğitimler verdik. Özellikle kadınların kendi yöresel ürünlerini e-ticaret yoluyla satmayı hedeflediğini biliyoruz. Mesela geçen hafta yöresel ürünleri paketleme, markalaştırma ve reklam çalışmaları hakkında eğitim verildi. Köylü kadınlar ekonomik olarak projeden çok ciddi katkı sağlamaya başladı. Bu da bizim yapmak ve varmak istediğimiz sonuçtu."