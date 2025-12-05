Haberler

Trendyol kasım kampanyalarıyla 15 ülkede alışveriş kategorisinde ilk sıraya yükseldi

Güncelleme:
Trendyol, Kasım ayında 'Süper Alışveriş Günleri' ve 'Efsane Günler' kampanyaları ile Türkiye ile aynı anda 15 ülkede önemli bir başarı elde etti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da mobil uygulama mağazalarında alışveriş kategorisinde birinci sıraya yerleşti. Kampanya sürecinde toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirildi ve uluslararası pazarlarda 2 milyardan fazla ziyaret alındı.

Trendyol, kasımda Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 ülkede yürüttüğü kampanyalarda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da alışveriş kategorisinde mobil uygulama mağazalarında birinci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Süper Alışveriş Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarının uluslararası pazarlarda aynı anda uygulanması, e-ticaret ve e-ihracat hacmini artırarak satıcıların yurt dışı pazarlara erişimini güçlendirdi.

Trendyol, kampanya sürecinde pazarlama ve lojistik desteğinin yanı sıra avantajlı finansman olanaklarını da iş ortaklarına sundu. Platformdaki satıcıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.

Kasımda Trendyol'a 2 milyarın üzerinde ziyaret gerçekleşirken, bunların 550 milyonundan fazlası yurt dışından geldi.

Satıcılar ay boyunca Türkiye ve uluslararası pazarlardaki müşterilere toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Trendyol'un günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı.

Trendyol, uygulama performansında da kasım ayında uluslararası pazarlarda öne çıktı. Platform, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da mobil uygulama mağazalarının alışveriş kategorilerinde bir numaraya yerleşti.

Trendyol, kampanya döneminde lojistik operasyonlarında da büyüme kaydederek faaliyet gösterdiği pazarlarda günlük 5,2 milyon kargo sevkiyatına ulaşıp yeni bir rekor kırdı.

Orta Doğu ve Avrupa'da yoğun talep oluşurken, üç büyük ilin ardından en çok e-ihracat yapan satıcıların bulunduğu şehirler Bursa, Denizli ve Gaziantep olarak sıralandı.

Uluslararası pazarlarda en fazla alışveriş yapılan şehirler Riyad, Bükreş ve Bakü olurken, toplam satış performansında Kocaeli, Bursa ve Kayseri'deki satıcılar öne çıktı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
