Trendyol ile E-Ticaret ve E-İhracat Buluşmaları Yapıldı

"e-Ticaret ve e- İhracat Buluşmaları: Trendyol ile Küresel Pazara Yolculuk", Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta iş dünyasıyla buluştu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, e-ticaretin sınırları aşıp ihracata dönüştüğü yeni dijital dönemde Trendyol'un KUZKA ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'un ticaret ve sanayi odaları (TSO) işbirliğinde düzenlenen toplantılarda e-ticaret ve e-ihracat fırsatları anlatıldığı belirtildi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta etkinliklerin ayrı ayrı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"e-Ticaret ve e-İhracat Buluşmaları: Trendyol ile Küresel Pazara Yolculuk' etkinlikleri kapsamında yerel iş dünyası temsilcileri Kastamonu'da KUZKA toplantı salonunda, Çankırı ve Sinop'ta ise TSO'da bir araya geldi. Trendyol İç Anadolu Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Mutlu Çevik'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte e-ticaret ve e-ihracata yönelen yerel üretici ve girişimcilere, Trendyol'un e-ihracat vizyonu, Türkiye'nin bu alandaki rekabet avantajları, ihracat sürecinin nasıl işlediği ve sistemin satıcılara sağladığı kolaylıklar detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından satıcıların hiçbir ek operasyonel yük altına girmeden ürünlerini yurt dışına ihraç edebildiği e-ihracat sistemine ilişkin fırsatlar hakkında bilgi verildi. Yerel girişimcileri üretimden pazarlamaya kadar pek çok alanda dönüşüm yaşayan e-ticaret sektörünün mikro ihracat yoluyla uluslararası pazarlara açılma fırsatlarına ilişkin de bilgi paylaşıldı."

Trendyol'un altyapısıyla desteklenen sistemle Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yerel üreticiler ürünlerini yalnızca Türkiye'ye değil, Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştırabildiği belirtilen açıklamada, "2023 yılında Azerbaycan ile başlayan ticaret, Körfez ülkeleri ve son olarak da Romanya'nın sisteme dahil olmasıyla Avrupa Birliğine doğru genişlemeye başladı. Tümü Türkiye'de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına açılmasını kolaylaştıran bu model, özellikle e-ticaret üzerinden ihracatı hedefleyen TR82 Bölgesi'ndeki girişimciler için büyük bir fırsatlar sunuyor. TR82 Bölgesi'ndeki yerel ürünlerin küresel piyasalara ulaşması için KUZKA ve Trendyol işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikle Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yerel üretici ve girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.