Trendyol ile E-Ticaret ve E-İhracat Buluşmaları Düzenlendi

E-ticaretin sınırları aşıp ihracata dönüştüğü yeni dijital dönemde, Trendyol, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve üç ilin Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta iş dünyasına e-ticaret ve e-ihracat fırsatları anlatıldı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta düzenlenen "E-Ticaret ve E- İhracat Buluşmaları: Trendyol ile Küresel Pazara Yolculuk" etkinliğinde, yerel girişimcileri üretimden pazarlamaya kadar pek çok alanda dönüşüm yaşayan e-ticaret sektörünün, mikro ihracat yoluyla uluslararası pazarlara açılma fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Etkinlik çerçevesinde yerel iş dünyası temsilcileri Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda, Çankırı'da TSO Toplantı Salonu'nda, Sinop'ta ise TSO Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Trendyol İç Anadolu Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Mutlu Çevik'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, e-ticaret ve e-ihracata yönelen yerel üretici ve girişimcilere; Trendyol'un e-ihracat vizyonu, Türkiye'nin bu alandaki rekabet avantajları, ihracat sürecinin nasıl işlediği ve sistemin satıcılara sağladığı kolaylıklar detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından satıcıların hiçbir ek operasyonel yük altına girmeden ürünlerini yurt dışına ihraç edebildiği e-ihracat sistemine ilişkin fırsatlar hakkında bilgiler verildi.

Trendyol'un altyapısıyla desteklenen sistemle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yerel üreticiler ürünlerini yalnızca Türkiye'ye değil, Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine, Balkanlardan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştırabildiğinin belirtildiği etkinliklerde, 2023 yılında Azerbaycan ile başlayan ticaretin Körfez ülkeleri ve son olarak ta Romanya'nın sisteme dahil olmasıyla Avrupa Birliği'ne doğru genişlemeye başladığı belirtildi. Tümü Türkiye'de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına açılmasını kolaylaştıran bu model ile özellikle e-ticaret üzerinden ihracatı hedefleyen TR82 Bölgesi'ndeki girişimciler için büyük bir fırsatlar sunulduğu belirtildi.

TR82 Bölgesi'ndeki yerel ürünlerin küresel piyasalara ulaşması için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Trendyol işbirliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yerel üretici ve girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi hedefliyor. - KASTAMONU