Trendyol'dan üç yılda 10 milyar dolar ihracat hedefi

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılarını uluslararası operasyonlarına dahil ederek on binlerce KOBİ ve esnafa ihracat kabiliyeti kazandırıyor. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, son iki yılda ise bu satıcıların 42 bin'ini ilk kez ihracat ile buluşturdu. Şirket, satıcıları aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026'da ise 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor.

Trendyol, Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırıyor. Mikro ihracat ile 300 bin satıcısını aynı zamanda ihracatçı haline getirmeyi hedefleyen Trendyol, 2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına aracılık etti. Bu satıcılardan 42 bini ise ilk kez ihracat yaptı. Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Trendyol, satıcıları ile aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar; önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.

2026 hedefi 10 milyar dolarlık ihracat

Almanya- Türkiye Dostluk Maçı'nda A Millileri tribünden desteklemek için Berlin'de basın mensupları ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Türkiye'nin e-ihracatına yapmış oldukları katkıları anlattı. Yerli üreticiler ve global müşteriler arasında e-ihracat köprüsü olma görevini sürdürdüklerini belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bugün baktığımızda ülkemizde e-ihracatın toplam ihracat içinden aldığı pay yaklaşık olarak yüzde 1 olarak hesaplanıyor. Ticaret Bakanlığı'mız bu rakamı 2030 yılında yüzde 10'a çıkarma hedefini açıkladı. Biz de bu hedefe katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Sadece iki yılda 42 bin satıcımızın ilk kez ihracat yapmasını sağladık. Hedefimiz, 300 bin satıcımızı yurtdışı pazarlarla buluşturarak üç yılda 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmak. Trendyol.com/de'nin yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerimize özel açtığımız trendyol.com/en sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz. Ayrıca bugün tamamı Türkiye'de üretilen ürünler, Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Buna ek olarak, 100'ü aşkın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyoruz. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Bu sürede 42 bin satıcımızın ise ilk kez ihracat yapmasını sağladık. Trendyol satıcıları iki yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Hedefimiz, satıcılarımız ile birlikte gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026'da ise 10 milyar dolar ihracat yapmak. Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar Türk ürünleri için büyük potansiyel taşıyor. Buralarda Türk ürünlerinin kalitesi biliniyor. Ayrıca pazara yakınlığımız ile de müşterilere hızlı bir şekilde ürünlerini teslim edebilecek noktadayız. Yılbaşından sonra da Balkan pazarına açılacağız" diye konuştu.

"81 ilin tamamından ihracatçı var"

En çok mikro ihracatçının İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğunu kaydeden Çağlayan Çetin, şöyle devam etti: "Bu 3 büyük ili sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Kayseri takip ediyor. Bizim için asıl sevindirici olan konu ise 81 ilin tamamında mikro ihracat yapan Trendyol satıcısı bulunuyor. Yılın hemen başında asrın felaketi olarak tanımladığımız çok acı bir deprem gerçeği ile yüz yüze kaldık. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgedeki satıcılarımızı da yurtdışı pazarlara taşıyacağımızı belirtmiştik. 51 bin ihracat yapan satıcımızın yaklaşık yedi bini depremden etkilenen satıcılarımızdan oluşuyor. Burada da hedefimiz bu 11 ildeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek."

Körfez'e 2 ayda 2 milyon ürün sattı

Yakın zamanda Körfez ülkelerinde faaliyete başladıklarını hatırlatan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan da, "Körfez ülkelerinde 19 Eylül'de faaliyete başladık. Bu iki aylık süreçte yaklaşık 2 milyon adet "Made in Türkiye" etiketli ürün satıldı. Şimdi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazar yeri modeline geçtik. Satıcılarımıza tek tuşla ihracat yapma imkanı sağlıyoruz. Satıcılarımızın satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların ilk ihracatlarında tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol olarak bu süreci de biz üstleniyoruz. Mikro ihracata izin veren satıcılarımızın vergi kimlik numaralarını (VKN) Ticaret Bakanlığı'nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyoruz" dedi. Türk markalarının ve ürünlerinin bölgedeki bilinirliğinin yaygın olduğuna işaret eden İnan, "En fazla yaz sezonu giyim ürünleri satılıyor. İklim koşulları gereği yaz sezonu bütün sene devam ediyor. Ev tekstili ile çocuk ve bebek ürünleri de büyük ilgi görüyor. Bu ürünlerde Türkiye çok iyi alternatifler sunuyor. Yakın vadede Körfez ülkelerinde 10 milyon farklı ürünün platformda yer almasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Trendyol Express yurtdışına açılıyor

Ekim ayında 5 binden fazla satıcısını Körfez ülkelerine satış yapar hale getirdiklerini anlatan İnan, "E- ticaret için çok önemli bir dönem olan Kasım kampanyalarında satıcılarımızı sadece Türkiye ile sınırlamıyoruz. Artık Trendyol olarak, Kasım kampanyalarını yurtdışına taşıdık. 7-12 Kasım Süper Alışveriş Günleri kampanyamız süresince 30 milyondan fazla ürün satıldı. 400 binden fazla iş ortağımız bu kampanyalara katıldı. Bunların 45 bine yakını bu altı günlük kampanya döneminde ihracat yaptı. Bu dönemde yurtdışındaki 2.5 milyon müşterimiz Trendyol'dan alışveriş yaptılar. Yurtdışına satılan ürün sayısı 3 milyonu aştı. Satıcılarımız arasında yurtdışına yurtiçinden daha fazla satış yaptığını gördüklerimiz var. Kampanya dönemindeki ziyaret sayımız da 350 milyonun üzerine çıktı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm uygulamalar arasında en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. Kasım ayı sonuna kadar 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Biz var olduğumuz tüm pazarlarda ekosistemi büyütmek; ekosistemle birlikte büyümek istiyoruz. Bu bağlamda da bu pazarlarda büyük oyuncularla yapılacak işbirliklerini çok önemsiyoruz. Gerçekleştirilecek işbirlikleri ülkeler arasında e-ticaret ekosistemini büyütmekle beraber ülkelerin birbirleriyle know-how paylaşımını da mümkün kılacak. İhracat için en önemli kalemlerin başında gelen ödeme sistemleri ve lojistik alanında çalışan partnerlerin bir araya gelerek ülkeler arası bu süreçlerin kolaylaştırılması için çalışmalar yapması geliyor. Kendi lojistik şirketimiz Trendyol Express'i de yurtdışına taşımaya başladık. Trendyol Express bünyesindeki taşıyıcı iş ortaklarımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da ilk teslimatlarını yaptılar. 2024'te Trendyol Express International operasyonumuzu Körfez ülkelerine de bölgedeki partnerlerle yapılacak işbirlikleriyle taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Körfez pazarları için 3 milyar dolar yatırım

2022 sonunda açıkladıkları 5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım planlarının 1 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdiklerini ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Yatırım programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sadece Ortadoğu pazarları için 3 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ağırlık olarak pazarlama, lojistik ve teknoloji alanında olacak" dedi. Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu merkez ile yakın coğrafyayı kapsayan lojistik ağımızı kurmayı hedefliyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Bu merkez sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak."

Spor desteklerine Futbol Milli Takımları ile başladı

Almanya-Türkiye milli takımları arasında oynanacak dostluk maçı için Berlin'de bir araya geldiklerini söyleyen Çağlayan Çetin Trendyol'un son dönemde artan spor yatırımları hakkında da bilgi verdi. Spora ilk desteklerini 2021 yılında Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsoru olarak verdiklerini anlatan Trendyol Grubu Başkanı Çetin, "Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sporun gücünü ve birleştirici etkisini kullanarak ülkemizin spor kültürüne ve sporcularına destek olmak en büyük amaçlarımız arasında. Bu doğrultuda da Türk sporunu ve sporcularını bir bütün olarak görerek, sporun her branşına önem veriyoruz. A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlendik. Bunu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsorluğu izledi. O dönemde Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli'nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk. Önceki yıl da Voleybol Milli Takımları'mızın ana sponsorluğunu üstlendik. Bu desteğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Türkiye'nin 30 ilindeki TVF Fabrika Voleybol Okulları'nı da kapsıyor. Bildiğiniz üzere bu yıl da Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru olduk. Buna ek olarak Trendyol Yemek ile de deprem sonrası ligden çekilen Atakaş Hatayspor forma göğüs, Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise forma sırt sponsoru olarak futbola destek veriyoruz" dedi. - BERLİN