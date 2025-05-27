TREDAŞ'tan Enerji Yatırımları İçin Bilgilendirme Toplantıları

Enerji yatırımlarını hayata geçirmeden önce "bilgilendirme toplantıları" düzenleyen TREDAŞ, bölge halkının öneri, talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek kayda alıyor. Yatırımların yalnızca teknik değil, toplumsal olarak da güçlü temeller üzerine kurulması gerektiğini ifade eden TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, "Yatırımlarımızı hayata geçirmeden önce bölge halkımızı sürece dahil ediyor, sahada birlikte düşünüyor, birlikte çözüm üretiyoruz" dedi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sektörde bir ilke daha imza atarak, enerji altyapı projelerine başlamadan önce hizmet verdiği bölgelerde halkla buluşarak yerel paydaşları sürece dahil etmek üzere harekete geçti. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilecek yeni enerji yatırımları öncesinde bilgilendirme toplantıları düzenleyen TREDAŞ, bölge halkına projeler hakkında detaylı bilgi sunarak, görüş ve talepleri doğrudan yerinde dinlemeye başladı. Enerji projelerini hayata geçirirken şeffaflık, katılımcılık ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak ilerleyen TREDAŞ, bu kapsamda Malkara Teteköy ve Yenice Vakıfiğdemir'de enerji nakil hatları, Havsa Osmanlı, Meriç Karayusuflu köyleri ile Subaşı beldesinde şebeke yenileme projeleri kapsamında bölge halkına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Geniş katılım ile gerçekleştirilen toplantılarda kamulaştırma süreçleri, yatırım detayları, çevresel ve sosyal etkiler gibi konularda yerel paydaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bölge halkının öneri, talep ve beklentileri titizlikle kayıt altına alınırken, çevresel ve sosyal riskler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca vatandaşların başvuru yapabileceği şikayet ve görüş mekanizmalarına dair bilgi paylaşımında bulunuldu.

"Birlikte düşünüyor, birlikte çözüm üretiyoruz"

Yatırımların yalnızca teknik değil, toplumsal olarak da güçlü temeller üzerine kurulması gerektiğini ifade eden TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, "TREDAŞ olarak hizmet bölgemizde hayata geçireceğimiz enerji altyapı projelerinde yaşamı ve mekanı etkileyebilecek muhtemel durumları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda şeffaflık, katılımcılık ve toplumsal etkiyi odağımıza alıyor; projeler başlamadan önce etkilenecek bölgelerde halkımızla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Yatırımlarımızı hayata geçirmeden önce bölge halkımızı sürece dahil ediyor, sahada birlikte düşünüyor ve birlikte çözüm üretiyoruz. Halkımızın görüşleri bizim için son derece kıymetli. Trakya'da hayatı aydınlatan yatırımlarımızı bu güçlü iş birliği sayesinde daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ