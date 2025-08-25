Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
Haber Videosu

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Artık yeni araç alan sürücülerin mevcut hasarsızlık basamağı korunacak, poliçesini erken yenileyenler ise kaza yapmaları halinde bir basamak düşürülecek. Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hem yeni araç alacak sürücüler hem de poliçe yenileyecek sigortalılar için önemli kurallar getirildi.

YENİ SİSTEM GELDİ

Mevcut uygulamada, sürücüler yeni araç aldığında sigortaları otomatik olarak 4'üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, yıllarca kazasız araç kullanan sürücüler için haksızlığa yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, sahip oldukları basamaktan devam edebilecek. Örneğin 8'inci basamakta yer alan bir sürücü yeni araç aldığında, poliçesi de 8'inci basamaktan düzenlenecek.

RİSKLİ SÜRÜCÜLER AVANTAJ KAYBEDECEK

Sürekli kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan sürücüler için de ayrı bir düzenleme getirildi. Artık bu sürücüler yeni araç aldığında otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltilmeyecek, mevcut durumları yani 1'inci basamak korunacak.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER DİKKAT

Poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapanların hasarsızlık indirimi korunmayacak. Böyle bir durumda sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜYE GÜVENCE

Genelgeyle birlikte kazasız sürücüler için sistem daha adil hale getirildi. Hasarsızlık indirimleri korunurken, sürekli kaza yapanların avantajlı duruma geçmesinin önüne geçildi. Yeni kurallar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu

Milyonlarca öğrencinin günlerdir beklediği sonuçlar açıklandı
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi

Namaz kılan cemaat neye uğradığını şaşırdı! Bir anda camiye girdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Policesini erken yenilemenin basamakla ne ilgisi var? Zaten policeyi erken yeniletse de, kaza tarihi bitmek uzere olan police doneminde oldufu icin hasarsizligi etkilenir. Police bitimine 1 saat kala kaza yapsa bile basamak etkileniyor. Bu bir degisiklik degil ki.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKPLİ S1KEN:

fotu arabı taib ist1fa ,kasımpaşalı hırh1z receb ist1fa ,çarıklı taib ist1fa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu

Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca'yı sahnede görenler tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.