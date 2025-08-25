Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hem yeni araç alacak sürücüler hem de poliçe yenileyecek sigortalılar için önemli kurallar getirildi.

YENİ SİSTEM GELDİ

Mevcut uygulamada, sürücüler yeni araç aldığında sigortaları otomatik olarak 4'üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, yıllarca kazasız araç kullanan sürücüler için haksızlığa yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, sahip oldukları basamaktan devam edebilecek. Örneğin 8'inci basamakta yer alan bir sürücü yeni araç aldığında, poliçesi de 8'inci basamaktan düzenlenecek.

RİSKLİ SÜRÜCÜLER AVANTAJ KAYBEDECEK

Sürekli kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan sürücüler için de ayrı bir düzenleme getirildi. Artık bu sürücüler yeni araç aldığında otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltilmeyecek, mevcut durumları yani 1'inci basamak korunacak.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER DİKKAT

Poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapanların hasarsızlık indirimi korunmayacak. Böyle bir durumda sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜYE GÜVENCE

Genelgeyle birlikte kazasız sürücüler için sistem daha adil hale getirildi. Hasarsızlık indirimleri korunurken, sürekli kaza yapanların avantajlı duruma geçmesinin önüne geçildi. Yeni kurallar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.