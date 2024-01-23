Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Çalışmaları Hakkında Basın Toplantısı Düzenlendi

Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, TTSO Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı.

"Trabzon 500 milyar dolarlık sağlık turizmi pazarından pay almaya çalışacak"

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, oda olarak uzun zamandır Trabzon'da sağlık turizmini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Alternatif turizm olanakları oluşturmak insanları bölgemize çekebilmenin yollarını arıyoruz. Sağlık turizmi pazarı dünyada şu anda resmi rakamlara göre 100 milyar doların üzerinde, gayri resmi rakamlara göre de 500 milyar dolara ulaşmış durumda. Biz de bu pazardan pay alabilmek adına Türkiye'de sağlık turizmi konusunda kümelenme projesi yapan tek ticaret ve sanayi odası olduk. Sağlık turizmi yetki belgesi olan sağlık kuruluşlarımızı, hastanelerimizi, turizm acentelerimizi kümelenme projesi çatısı altında toplayarak çalışmalarımıza başladık. İlk adımda Gürcistan, sonra Azerbaycan pazarına yöneldik. Son olarak geçen hafta Bakü'de yaptığımız temaslar ve ikili iş görüşmeleri olumlu geçti. Talepler büyük. Basamak basamak gideceğiz. Sektörü, bölgemizi, bölgemizdeki sağlık kuruluşlarını tanıtıp, buradaki potansiyeli bölge ülkelerine gösterip, oradaki hastaları bölgemize çekmek için çalışmalar yapmaya başladık ve devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Trabzon'da yapılan direkt uçak seferlerini artırmak için çalışıyoruz"

Sağlık turizmi çalışmaları için gittikleri ülkelerde başka turizm çeşitleri üzerine de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çelebi, "Bunun yanında ticaret ve alışveriş yapmak için Trabzon'a gelmek isteyen Azerbaycan, Gürcistan, İran'dan insanları getirmenin çalışmalarını da yapıyoruz. Daha önce Trabzon'a Bakü'nün bizim çalışmalarımızla 2 uçak seferi koyulmuştu. Bu seferler haftada dörde çıkacak. Türk Hava Yolları da bir çalışma yapıyor. Onlar da belki bir uçak koyacaklar. Yani yoğunluk git gide artıyor. Arkasından Tiflis ile ilgili yine uçak seferi koyma çalışmalarımız var. Onlar 30 adet garanti koltuk istiyorlar. Eğer bu konuyu da çözersek Tiflis'ten de uçak seferlerini başlatacağız. Aynı şekilde Tebriz de var. Onlar Van bölgesinde çalışıyorlar. Van-Trabzon uçak seferlerinin saatlerini ayarlayıp o konuda da bir çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında zaten turizm konusunda çok sıkıntı çekmiyoruz. Geri kalan ayları da sağlık turizmi, alışveriş turizmi ve diğer turizm konularıyla ilgili çalışıp doldurmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Tıp öğrencilerini bölgemize getirmeye çalışacağız"

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, özellikle Azerbaycan'dan Tıp Fakültesi öğrencilerinin Trabzon'da eğitim görmesi ve sağlık turizmi çalışmalarına katkıda bulunması için girişimler de yapacaklarını vurgulayarak, "Bu konuda rektörlerimizle de bir çalışma gerçekleştireceğiz. Azerbaycan, Gürcistan her sektörde bizim için büyük pazar. Tabi Rusya pazarını hiç unutmadık. Rusya'ya giden bir gemi konusunda daha önce çalışmalar vardı. Bu konuda bir yatırımcı arıyoruz. Azerbaycan'la karşılıklı turizm hareketinin de başlaması için firmalardan uçak bilet fiyatlarını bir miktar düşürmelerini istedik" ifadelerini kullandı.

"Sağlık turizminde gelecekle ilgili umudumuz fazla"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ise yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'da ve diğer gittiğimiz yerlerde şunu net bir ifadeyle görebiliyoruz; bütünsel yaklaşımlar her zaman daha rağbet görüyor, daha bir güven telakki ediyor. İnsanlar karşılarında güvenilir bir şekilde bir muhatap olduğunu görebiliyor. Bu bütünlük olunca belki başkalarına açılmayan kapılar bize açılıyor. Trabzon ismi tabi ki büyük ama bizlerin de o isme yakışır ve bütünleşik bir şekilde parçalanmadan bir hizmeti yürütebilmemiz gerekiyor. Sağlık turizmi bizim için tabi ki çok önemli. Ülkemiz için önemli. Gerçekten dünyadaki pastadan pay alabilmek için mücadele veriyor ülkemiz. Geçen yıl sağlık turizmi pazarından 5 milyar dolar alınmış. Ülkemiz bunu 10 milyar dolara çıkartmaya çalışıyor. Biz de o anlamda ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Umut ettiğimiz Ukrayna ve Rusya seferleri var"

Hakan Usta, Trabzon'un güzel ve çekim alanı çok fazla olan bir şehir olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle Bakü, Batum, Tiflis gibi çok yakın bir mesafede hızlıca gelinebilecek bir durumda olan farklı ülkelerin şehirleri var. Kültürleri bizle aynı olan ülkeler ve şehirler bunlar aslında. Bunun dışında Arap ülkelerinden Dubai olsun, Suudi Arabistan'da Cidde olsun, Almanya'daki direkt uçuş lokasyonları olsun Trabzon'a ulaşımı kolay kılıyor. Yakında inşallah başkanımızın girişimleriyle yapılacağını umut ettiğimiz Ukrayna ve Rusya seferleri var. Artık uçak olur veya feribot olur. O seferlerle birlikte buradaki çekim alanının daha da artırılmasıyla, üç aydan arta kalan zamanlarda da turizm canlanması olacaktır. Ama biz sağlık turizmi üzerinde bakacak olursak, Azerbaycan veya Gürcistan olsun gerçekten oralara göre çok çok üst seviyede sağlık hizmetini verebilen bir iliz. Gelecekle ilgili umudumuz oldukça fazla. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece daha birçok lokasyonda sağlık turizmiyle alakalı kazanımları daha yukarılara çekmiş olacağız." - TRABZON