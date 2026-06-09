Haberler

Trabzon'da "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da SGK ve Alman Emeklilik Sigortası işbirliğiyle düzenlenen danışma günlerinde, iki ülke arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında vatandaşlara emeklilik, malullük ve borçlanma gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Trabzon'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumu işbirliğinde "Türkiye- Almanya Danışma Günleri" düzenlendi.

SGK İl Müdürü Erdem Akbay, müdürlük binasında organize edilen programda, danışma günlerinin iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden sosyal güvenlik alanındaki işbirliğinin vatandaşlara yansıyan en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında vatandaşların hak ve yükümlülükleri konusunda doğrudan bilgi alabilmelerine ve işlemlerini daha hızlı şekilde sonuçlandırabilmelerine imkan sağlayacak etkinliğin önemine işaret eden Akbay, şunları kaydetti:

"Almanya, uzun yıllardır çok sayıda vatandaşımızın çalıştığı ve yaşamını sürdürdüğü bir ülke. Bu nedenle iki ülke arasındaki sosyal güvenlik ilişkileri, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını doğrudan etkileyen büyük bir öneme sahip. Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir."

Türk Heyeti Başkanı Ramazan Elma ise gurbetçi vatandaşların sosyal güvenlik haklarını korumak için 37 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandığını ifade etti.

Almanya'daki 3 emeklilik sigortası şirketiyle imzalanan anlaşmayla güvenli elektronik posta uygulamasının 2023'ten bu yana sürdürüldüğünü anlatan Elma, bu yöntemle 25 milyon lira kaynak tasarrufu sağlandığını belirtti.

Alman Heyeti Başkanı Monika Brich de Trabzon'da üçüncü kez düzenlenen danışma günlerine ev sahipliği yapan İl Müdürü Erdem Akbay ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ve ailelerine 3 gün danışmanlık hizmeti verilecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti