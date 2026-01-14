Haberler

Trabzon'da 2025 yılında su ürünleri denetimlerinde 43 kişiye 3,2 milyon TL para cezası

Trabzon'da 2025 yılında su ürünleri denetimlerinde 43 kişiye 3,2 milyon TL para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında balık stoklarını korumak amacıyla 43 kişiye toplamda 3.2 milyon TL idari para cezası uyguladı. Denetimler sonucunda 1.491 kg su ürününe el konuldu ve yasa dışı avcılıkta kullanılan av araçları toplatıldı.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2025 yılında mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 43 kişiye toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince; yıl içerisinde karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri balık halleri ile perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 254 denetim gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun başlamasıyla birlikte 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerin artırıldığını belirterek yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 43 kişi hakkında toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 1.491 kilogram su ürününe el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiğini ifade eden Kaplan, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen av araçlarının da toplatıldığını kaydetti. Bu kapsamda toplam 3 bin 650 metre uzunluğunda 11 adet balık ağı, 2 adet algarna donanımı, 1 adet su altı dalış ekipmanı ile 1 takım 3 kancalı çarpma olmak üzere 15 adet su ürünleri istihsal vasıtasının mülkiyetinin kamuya geçirildiği bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki