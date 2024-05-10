Üye Girişi
Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, memurların maaşlarına yansıyan Sosyal Denge Sözleşmesi ücretlerine tavan ücret olan yüzde 120 üzerinden zam yapıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında imza töreni düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, memurların maaşlarına yansıyan Sosyal Denge Sözleşmesi ücretlerine tavan ücret olan yüzde 120 üzerinden zam yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu arasında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Genç, güzel bir çalışma dönemi olmasını temenni ederek, kadro birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve daha güzel hizmetler yapabilmek adına kadrolarıyla birlikte yola devam edeceklerini aktardı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu da hayırlı bir işe imza attıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ahmet Metin Genç Zam Politika Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 10 Mayıs Cuma!
Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title