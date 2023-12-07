Trabzon-Bakü uçak seferleri sağlık turizmine katkı sağlayacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Bakü uçak seferlerinin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çelebi, Gürcistan'ın Tiflis kenti ile Trabzon arasında direk uçak seferlerinin başlatılması konusundaki çalışmaları da sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Bakü uçak seferlerinin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bir süre önce açılışı gerçekleşen bir tur firmasının ortakları Şahap Güven, Özgür Akbulut, Zekeriya Tekelioğlu ve Samet Akbulut, Çelebi'yi ziyaret etti.

Çelebi, Gürcistan ve Azerbaycan ile ulaşım imkanlarının artmasının başta turizm olmak üzere ticareti olumlu etkilediğini vurguladı.

Bakü- Trabzon arasında haftada 2 gün gerçekleşen direkt uçak seferlerinin kış mevsimi olmasına rağmen doluluk oranının yüksek olduğunun altını çizen Çelebi, bundan büyük memnunluk duyduklarını aktardı.

Çelebi, hedef pazarlar arasında bulunan Azerbaycan ile Trabzon arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşaat, turizm ve sağlık turizmi sektörlerinde Azerbaycan'da faaliyetlerimizi oda olarak üyelerimizle beraber devlet desteği projelerimizle yürütüyoruz. Önümüzdeki yılın ilk ayında 14-18 Ocak 2024 tarihleri arasında Bakü'de sağlık turizmi sektöründe karşılıklı görüşmelerimiz planlandı. Oda üyelerimiz arasında bulunan proje kapsamındaki sağlık turizmi paydaşlarımızla Bakü'de sağlık sektöründe görüşmeler yapılacak. Bu anlamda Bakü-Trabzon arasında var olan direkt uçak seferlerinin sağlık turizmine katkısı büyük olacaktır."

Çelebi, Gürcistan'ın Tiflis kenti ile Trabzon arasında direk uçak seferlerinin başlatılması konusundaki çalışmaları da sonuçlandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.