TR82 Bölgesi’nde yeşil ekonomik fırsatlar ve zorluklar analizi için istişare süreci başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi çerçevesinde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un yeşil ekonomik fırsat ve zorluklarının değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir istişare süreci başlatıldı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan TR82 Bölgesi'nin mevcut durumunun değerlendirilmesi, yeşil dönüşüm sürecinde öne çıkan bölgesel fırsat ve zorlukların tespit edilmesi ve paydaş görüşlerinin çalışmaya yansıtılması amacıyla bölgedeki paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla istişare süreci kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda 17 Eylül, Perşembe günü saat 14.00'da çevrim içi toplantı düzenlenecek.

Toplantı ile TR82 Bölgesi'nin yeşil dönüşüm sürecindeki mevcut durumunun farklı paydaşların bilgi ve deneyimleri doğrultusunda bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi, bölgesel fırsat ve zorlukların ortaya konulması ve Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantının daha etkin ve verimli yürütülebilmesi, toplantı öncesinde gerekli bölgesel verilerin derlenerek analiz edilebilmesi amacıyla hazırlanan anket formunun, ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlar tarafından 16 Eylül 2026 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması önem arz ediyor.

Anket çalışmasına kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, çevre ve sosyal odaklı sivil toplum kuruluşları, ilgili işletmeler ve diğer paydaşların katılım sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı