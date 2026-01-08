Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 'Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration, Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, yeni arama alanlarını ve potansiyel uluslararası alanları kapsıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu işbirliğinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Tpao ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration, Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak. TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende imzaları attı. Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti