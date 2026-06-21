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TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'de petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

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TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'de 14 bin 507 hektarlık alandaki petrol arama ruhsatının süresi, doğal gaz keşfinin ticari değerlendirmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne ve Kırklareli'de bulunan petrol arama ruhsatının süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'de 14 bin 507 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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