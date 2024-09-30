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TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da petrol arama ruhsatlarına yeni saha eklendi

TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da petrol arama ruhsatlarına yeni saha eklendi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektar ekleme yaptı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

TÜRKİYE PETROL İTHALATINA BAĞIMLI ÜLKELERDEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılı itibarıyla küresel ölçekte toplam ham petrol rezervi 244,4 milyar ton olup Venezuela %20'lik pay ile ham petrol rezervleri dağılımında en büyük orana sahip ülke konumunda.2021 yılı üretim verilerine göre, dünyadaki en büyük ham petrol üreticisi ülke ABD olup dünya üretiminin %17'sini karşılamakta.

Türkiye'de 2022 yılında 3,58 milyon ton ham petrol üretimi yapılmasına karşın 33,49 milyon ton ham petrol ithalatı gerçekleşti. Bu verilerden yola çıkarak ülkemizin %90 oranında ham petrol ithalatına bağımlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Türkiye'nin üretilebilir rezervi 2022 itibarıyla yaklaşık 70 milyon tondur. 2022 yılında ülkemizde 421.408 metre sondaj yapılarak 191 ham petrol kuyusu açılmıştır.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Sefa Altun:

AMAN PETROL DOĞALGAZ BULMAYİN,BU NASİL BULMAK,KİM BULUYOR,KİME İNANDİRİYOSUNUZ....

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