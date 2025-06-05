Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10.845 trafo ve 26.381 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 2.446 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 69 trafo ile 12 pano ve 31 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 344 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, hizmet verdiği 942 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 29 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 498 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 30 yeni elektrik panosu ve 18 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

"Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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